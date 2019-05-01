11. Kocaeli Kitap Fuarı, çocuk yazarları ağırladı

Kocaeli Kitap Fuarı’nda 9 ile 10 arasında değişen minik yazarlar Duru Melek Cevherli, Esila Su Özkol ve Yağmur Savaşhan okurları ile buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 11. kez düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı, çocuk yazarları ağırladı. Yaşları 9 ile 10 arasında değişen minik yazarlar Duru Melek Cevherli, Esila Su Özkol ve Yağmur Savaşhan, Karamürsel Alp Salonu’nda küçük yaşlarında başladıkları yazarlık serüvenlerini anlattı. Söyleşi öncesinde Kocaeli Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Alptekin Cevherli, okumanın ve yazmanın önemine yönelik bir konuşma yaptı. Okuma alışkanlığının çocuk yaşta elde edilebileceğini kaydeden Cevherli, bununla beraber, çocukların küçük yaşta yazma yeteneklerinin peşine düşülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Söyleşide Duru Melek Cevherli, “Duru’nun günlüğü”ve Esila Su Özkol “Su Gibi Hikayeler”, Yağmur Savaşhan ‘‘Canlı Ormanın Koruyucusu’’ adlı kitaplarını okurlara anlattı. Minik yazarlar söyleşiye katılan okurlar için kitaplarından hikayeler de okudu. Söyleşide 8 yaşındaki Duru Melek Cevherli yazmayı çok sevdiğini söyledi. Yazmanın kendisini mutlu ettiğini anlatan Duru Melek, “Okuma yazmayı öğrendikten sonra kısa kısa hikayeler yazmaya başladım. Kitabımda 12 hikaye var. Hikaye yazmayı çok seviyorum ve bundan sonra da yazmaya devam edeceğim” dedi. 10 yaşındaki yazar Yağmur Savaşhan ise kitap okumayı çok sevdiğini anlatarak, herkese yazmayı tavsiye etti.

Söyleşinin ardından minik yazarların anneleri çocuklarına birer başarı plaketi takdim etti. Çocuk yazarlar daha sonra,Kocaeli Yazarlar ve Şairler Derneği standında okurları için kitaplarını imzaladı.