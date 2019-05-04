0553 313 94 23

11. Kocaeli Kitap Fuarı

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, kitaplarını imzaladı - Prof. Dr. Yasin Aktay: - "Şehrin kültürle sanatla felsefeyle düşünceyle edebiyatla haşır neşir olması, çok güzel bir şey. Kitap okuyan bir toplum olmak, kitap okuma seviyesinin yüksekliği, toplumun belli kalite göstergelerinden bir tanesidir"

04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:27
11. Kocaeli Kitap Fuarı

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen fuarda gerçekleşen imza gününe, kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Vadi Yayınları standında kendine ayrılan bölümde Aktay, "Postmodernizm ve İslam" ve "Din Sosyolojisi" isimli kitaplarını imzaladı.

Aktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli Kitap Fuarı'nın, şehirle kitabı buluşturan, son zamanlarda çok rağbet gören bir etkinlik olduğunu söyledi.

Bu tür fuarları çok önemsediğini belirten Aktay, kültürel etkinliklerle insanlar ne kadar çok buluşturulabilirse şehirlerin kalitesinin daha fazla arttığını ifade ederek, "Şehrin kültürle sanatla felsefeyle düşünceyle edebiyatla haşır neşir olması, çok güzel bir şey. Kitap okuyan bir toplum olmak, kitap okuma seviyesinin yüksekliği, toplumun belli kalite göstergelerinden bir tanesidir." diye konuştu.

Aktay, bu tür fuarların, yayıncı, yazar ve okuyucuyu doğrudan buluşturmasının çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bu, şehrin insanına çok ciddi bir katkı yapıyor. Onun gelişimine, dünyayı hayal etme ve kurgulama biçimine çok katkı sağlıyor. Edebiyatın çok farklı bir heyecana kavuşmasına mutlaka sebep oluyor." dedi.

Siirt'te doğup büyüdüğünü, o yıllarda çok az kitapçının olduğunu anlatan Aktay, şöyle devam etti:

"Bir kitapçı vardı ve yılda bir kitap ya gelir ya gelmezdi. Gelen o kitap o kadar çok değerliydi ki bizim için, gelir gelmez hemen alırdık. O zor ve kıt şartlarda bile kitaba ulaşmanın heyecanını bambaşka yaşıyorduk. Şehre bazen seyyar kitap satıcıları gelirdi. Onları büyük bir heyecanla karşılardık. Şimdi kitap fuarları çok gelişti. Fuar anlayışı da çok gelişti. Fuarlar bir tür kitap, kültür, sanat sunumu ve pazarlama olarak çok farklı söylem, üslupla ve teknikle gelişiyor. Bu teknikler kitabı biraz daha sevdiriyor. Kitap anlayışını da değiştiriyor. Popüler kitap, biraz daha kültürel, felsefi kitaplar, uzmanına hitap eden kitaplar oluyor. Bugün okunup, yarın hiçbir değeri olmayacak kitaplar çok fazla rağbet görebiliyor."

Aktay, yazdığı kitapların uzmanına hitap eden, belli bir okuyucusu olan kitaplar olduğunu, çok popüler bir okuyucu kitlesinin bulunmadığını belirterek, yakında "Max Weber ve İslam" çevirisinin yayınlanacağını sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:27
  1. Kocaeli Kitap Fuarı
  2. Yasin Aktay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkent’te uçurtmalar göğü renklendirdi
    1. Başkent’te uçurtmalar göğü renklendirdi
    2. Van’da Bedıl Dans Yarışması
    3. Denk Partisi’nin Avrupa Parlamentosu..
    4. Voleybol Efeler Ligi play-off final..
    5. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski..
    6. 11. Kocaeli Kitap Fuarı
    7. Büyükşehir Belediyesinden Aydın’da..
    8. Kazakistan'dan Türk iş adamlarına davet
    9. Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33. hafta..
    10. Simülasyonda emniyet kemerinin önemini..
    11. Fani Kasırgası Bangladeş’i vurdu: 6 ölü
    12. YTB öğrencileri İstanbul'da "fotoğraf..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklal Marşı..
    14. Tekne faciasında iki göz altı
    15. İşte Ramazan pidesinin püf noktaları
    16. Arkadaşını sırtından bıçakladı,..
    17. Milli Görüş’çü başkandan Cihangir..
    18. Kulu’da istişare toplantısı yapıldı
    19. Didimli genç işadamlarından gazeteci..
    20. Taş fırınlarda imece lezzeti
    21. Tiran'da okula destek için Türk..
    22. ABD'den İran'a 'çatışmayacağız' mesajı
    23. Denizlililer park ve bahçelere akın..
    24. 5 yıl aradan sonra Dublin’den Bodrum’a
    25. Antalya’da ev yangını: 1 yaralı
    26. Vali Pehlivan eşiyle birlikte kadın..
    27. Yörük Türkmenlerden develerle temsili..
    28. 15 Temmuz şehidinin kızı babasının..
    29. Türk şirketleri Özbekistan’da kariyer..
    30. Büyükşehir konservatuvarından yılsonu..
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar