KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen fuarda gerçekleşen imza gününe, kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Vadi Yayınları standında kendine ayrılan bölümde Aktay, "Postmodernizm ve İslam" ve "Din Sosyolojisi" isimli kitaplarını imzaladı.



Aktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli Kitap Fuarı'nın, şehirle kitabı buluşturan, son zamanlarda çok rağbet gören bir etkinlik olduğunu söyledi.

Bu tür fuarları çok önemsediğini belirten Aktay, kültürel etkinliklerle insanlar ne kadar çok buluşturulabilirse şehirlerin kalitesinin daha fazla arttığını ifade ederek, "Şehrin kültürle sanatla felsefeyle düşünceyle edebiyatla haşır neşir olması, çok güzel bir şey. Kitap okuyan bir toplum olmak, kitap okuma seviyesinin yüksekliği, toplumun belli kalite göstergelerinden bir tanesidir." diye konuştu.

Aktay, bu tür fuarların, yayıncı, yazar ve okuyucuyu doğrudan buluşturmasının çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bu, şehrin insanına çok ciddi bir katkı yapıyor. Onun gelişimine, dünyayı hayal etme ve kurgulama biçimine çok katkı sağlıyor. Edebiyatın çok farklı bir heyecana kavuşmasına mutlaka sebep oluyor." dedi.

Siirt'te doğup büyüdüğünü, o yıllarda çok az kitapçının olduğunu anlatan Aktay, şöyle devam etti:

"Bir kitapçı vardı ve yılda bir kitap ya gelir ya gelmezdi. Gelen o kitap o kadar çok değerliydi ki bizim için, gelir gelmez hemen alırdık. O zor ve kıt şartlarda bile kitaba ulaşmanın heyecanını bambaşka yaşıyorduk. Şehre bazen seyyar kitap satıcıları gelirdi. Onları büyük bir heyecanla karşılardık. Şimdi kitap fuarları çok gelişti. Fuar anlayışı da çok gelişti. Fuarlar bir tür kitap, kültür, sanat sunumu ve pazarlama olarak çok farklı söylem, üslupla ve teknikle gelişiyor. Bu teknikler kitabı biraz daha sevdiriyor. Kitap anlayışını da değiştiriyor. Popüler kitap, biraz daha kültürel, felsefi kitaplar, uzmanına hitap eden kitaplar oluyor. Bugün okunup, yarın hiçbir değeri olmayacak kitaplar çok fazla rağbet görebiliyor."

Aktay, yazdığı kitapların uzmanına hitap eden, belli bir okuyucusu olan kitaplar olduğunu, çok popüler bir okuyucu kitlesinin bulunmadığını belirterek, yakında "Max Weber ve İslam" çevirisinin yayınlanacağını sözlerine ekledi.