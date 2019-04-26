11. Kitap Fuarı’na ücretsiz ring seferleri Kocaeli Kitap Fuarı’na gitmek isteyen vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için 3 farklı güzergahta ücretsiz ring seferleri yapılacak.

Kocaeli Kitap Fuarı’na gitmek isteyen vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için 3 farklı güzergahta ücretsiz ring seferleri yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 27 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda, Gebze, İzmit, Umuttepe’den vatandaşlar ile üniversite öğrencilerinin kolaylıkla ulaşımını sağlamak amacıyla ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Otobüsler Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü- Uluslararası Fuar Merkezi, İzmit Milli İrade Meydanı - Uluslararası Fuar Merkezi ve Gebze Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Garaj- Uluslararası Fuar Merkezi arasında karşılıklı olarak çalışacak.

11. Kocaeli Kitap Fuarı boyunca 27 Nisan - 5 Mayıs tarihlerinde servis araçları Umuttepe Kampüsü’nden 10.00-20.00 saatleri arasında saat başı hareket edecek. Büyükşehir’in ring otobüsleri Fuar Merkezi’nden Umuttepe Kampüsü’ne gidecek üniversite öğrencilerini 11.00-21.30 saatleri arasında taşıyacak. Kitap fuarı boyunca servis araçları İzmit Milli İrade Meydanından 10.00 20.00 - saatleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’ne ve Uluslararası Fuar Merkezi’nden İzmit Milli İrade Meydanı’na 11.00 - 21.30 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri yapılacak.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’den Kitap Fuarı’na gelecek kitapseverleri de unutmadı. Gebze’den saat 11.00’da sefere başlayacak ücretsiz ring seferleri belirlenen saatlerde kitapseverleri kitap fuarına ücretsiz taşıyacak. Fuar Merkezi’nden ise saat 13.00’de başlayacak servisler 21.15’e kadar Gebze’ye ulaşım sağlayacak.

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