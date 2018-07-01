11 kişilik aileye toplu infaz

Hindistanlılar, bir evde meydana gelen gizemli ölümleri konuşuyor. Başkent Yeni Delhi'de Burari kasabasında bu sabah bir evde polis tarafından aynı aileye ait 11 ceset bulundu. Hindistan polisi tarafından yapılan açıklamada, 10 cesedin gözleri bağlı bir şekilde tavana asılı olarak, diğer kadın cesedinin ise yerde yatar vaziyette bulunduğu ifade edildi.

Polis eve zorla girildiğine dair ve intihara ilişkin herhangi bir işaret bulunmadığını açıkladı. Polis'in soruşturma başlattığı, cesetlerin inceleme için otopsiye gönderildiği öğrenildi.