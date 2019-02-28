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11. kez gönüllü itfaiyecilik kursu düzenlenecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 11.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:58
11. kez gönüllü itfaiyecilik kursu düzenlenecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 11. Kez gönüllü itfaiyecilik kursu düzenlenecek.


Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlediği 10 ayrı kursta 350 kişiye teorik ve pratik eğitimlerle itfaiyecilik kursu veren Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 11. Kez gönüllü itfaiyecilik kursu açtı.


Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kursla ilgili şu bilgilere yer verildi;


“Kursta yangın, doğal afet, trafik kazaları, ilk yardım, arama-kurtarma, ip bağlama, makine ve teçhizat tanıtımı ve kullanımı konularında 45 saat teorik, 45 saat de uygulamalı eğitim verilecek. Teorik eğitimin ardından Kışla İtfaiye Müdürlüğü’nde uygulamalı eğitime geçilecektir. Kurs sonunda yapılan sınav sonucu başarılı olan kursiyerlere Gönüllü İtfaiyeci Kimlik Kartı verilecektir. Kurslar Pazar günleri Saat 13.00-17.00 arası Murtaza Mahallesi Cumhuriyet Halk Evleri’nde yapılacaktır. Başvuru için 1 Mart Cuma günü mesai saati bitimine kadar Belediye binası 3.kat İtfaiye Müdürlüğü’ne gelip form doldurulması gerekmektedir. Bilgi için 333 1 110 veya 333 1345 Nolu numaraları arayabilirsiniz.”

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:58
  1. doğa

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