11 Kasım 2005: Sinema Yönetmeni Mustafa Akkad'ın vefatı

Yoksul bir gümrük memurunun oğlu olarak 1 Temmuz 1930’da Halep’te dünyaya gelen Mustafa Akkad, birçok insanın ismen bilmediği ancak filmleriyle büyüdüğü ve İslam coğrafyasından çıkıp, dünya çapında üne kavuşan ilk ve en önemli yönetmen… Herkesin bildiği şekliyle “Çağrı” ve “Çöl Aslanı” filmlerinin yönetmeni.

Küçük yaşlardan itibaren filmlerle büyüyen Akkad, 18 yaşına geldiğinde Amerika’ya giderek yönetmenlik eğitimi almaya karar verdi.. Babası cebine 200 dolar ve elindeki Kur’an-ı Kerim’i vererek onu Amerika’ya gönderdi. Akkad, Los Angeles Kaliforniya Üniversitesine kabul edildi. Okulu birincilikle bitirdi ve Güney Kaliforniya Üniversitesinde lisansını tamamladı.







Takvimler 1970’lerin ilk yarısını gösterdiğinde yıllarca hayalini kurduğu dev proje için Suudi Arabistan ve Fas hükümetlerine başvurdu. Maddî yardım ve imkânları önüne seren Fas hükümetinin onayıyla 1976 yılında “Çağrı”yı Fas’ta çekmeye başlar. Fakat senaryo fazla radikal bulunur ve Arap ülkeleri, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ve İslamiyet’in doğuşunun bir film konusu olamayacağını düşündükleri için Fas Kralına, filmin çekilmemesine dair baskı yaparlar.







Baskılara dayanamayan Fas Kralı, 15 gün içinde ekibi sınır dışı eder. Oysa film, İslam geleneklerine uygun olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi gösterilmeden çekilmektedir. Fas’tan kovulan ekip, Libya’ya gider ve Kaddafi’nin kapısını çalar. Muammer Kaddafi, filmin finansörü olur ve büyük bir maddî destek sağlar. Böylece ekip kaldığı yerden işe devam eder.







1977 yılında vizyona giren, “Çağrı” filminde, İslam geleneklerine uygun olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi ekranda gözükmezken, ana hikâye, Anthony Quinn’in canlandırdığı Hz. Hamza (a.s.) ve Michael Ansara’nın canlandırdığı Ebu Süfyan’ın gözünden anlatıldı. Doğu ve Batı medeniyetlerinde gösterilmek üzere iki farklı versiyonu hazırlanan film, bütün dünya tarafından büyük ilgiyle karşılandı.







Amerika’da birçok kişi Akkad filmlerinin etkisiyle Müslüman olurken, “Çağrı”nın başrolünü üstlenen Anthony Quinn, filmden sonra İslamiyet’e daha çok saygı duyduğunu açıklamıştı.



Mustafa Akkad, Ürdün’de kaldığı otelin lobisinde beklerken, el-Kaide’nin gerçekleştirdiği bombalı saldırıda kızıyla birlikte hayatını kaybetti. Otelde kalan İsrail gizli servisi MOSSAD ajanının hedef alındığını açıklayan el-Kaide, Akkad ailesinden özür dilemekle yetindi.