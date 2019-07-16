11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Geçmiş yıllarla kıyaslandığında 11. Kalkınma Planı'nın daha makul bir plan olduğunu görüyoruz." dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan Başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 11. Kalkınma Planı görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla devam ediyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kalkınma planında güvenliğe ayrılan bütçenin artmasını eleştirerek, güvenlik ve özgürlük dengesinin korunması gerektiğini söyledi. Paylan, şimdiye kadar harcanan paralara rağmen ne güvenliğin ne de özgürlüğün sağlanabildiğini savundu. Garo Paylan, hazırlanan planla Türkiye'nin bir şirket gibi yönetildiğinin ortaya çıktığını öne sürdü.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 11. Kalkınma Planı'nın ülkenin gerçeklerine uygun olarak hazırlandığını söyledi.

Geçmişte verilen teşviklerin sağlıklı değerlendirilemediğini belirten Öztürk, "Geçmiş yıllarla kıyaslandığında 11. Kalkınma Planı'nın daha makul bir plan olduğunu görüyoruz. Türkiye kaynaklarını israf edecek kadar bonkör bir ülke değil. Dolayısıyla 11. Kalkınma Planı, teşvik sisteminde daha seçici olmayı öngörüyor." dedi.

Öztürk, planda tarımın öncelikli olarak gelişim alanı olarak seçildiğini bunun da tarımının ilerlemesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, kalkınma planının gerçekçi olmadığını öne sürerek "Şimdiye kadar gelen kalkınma planları içerisinde en kötüsü bu plan oldu. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında hiçbir önlem alınmamış. Keşke bu plan geri çekilerek daha gerçekçi bir şekilde getirilse biz de destek olsak." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, kalkınma planında beşeri sermayenin güçlendirilmesi, istihdamdan sağlığa kadar birçok başlık yer aldığını dile getirerek "Eğitim bölümünde özel eğitime ayrı bir başlık açılması çok önemli. 2009 yılına kadar engellilerle ilgili sağlıklı bir düzenleme yoktu. AK Parti hükümetleri döneminde evde bakıma kadar engelli sorunlarına el atılmıştır." diye konuştu.

Keşir, Türkiye'de yaşlı nüfusun hızla arttığını, önümüzdeki 10 yılın en önemli sorunlarından birinin yaşlı hizmetlerine ilişkin konular olacağını, bu çerçevede 11. Kalkınma Planı'nda beşeri sermayenin yer almasını çok önemsediğini kaydetti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, 11. Kalkınma Planı'nın ana mesajının bulunmadığını ve Türkiye'nin önünü açmadığını savundu.

Demokratik siyasetin olmadığı bir ülkede ne kalkınmadan ne de refahtan bahsedilebileceğini kaydeden Tatlıoğlu, "Eğer demokratikleşme, adaletin sağlanması ve yargının tarafsızlığı gibi bir süreç yoksa toplum hem ekonomik hem de zihniyet olarak fakirleşir. Son on yılda Türkiye'de bunu görüyoruz. Çocuklarımız başka ülkenin vatandaşı oluyor. Başka ülkelerde yaşamanın hayalini kuruyor." diye konuştu.























