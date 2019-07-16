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11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (5)- "(Yargı Reformu Stratejisi) Yine toplum tarafından da tüm taraflardan da kabul gören bir yaklaşım. Yasama boyutuna bunu ne zaman geçireceğiz? Çok ciddi çalışmalarımız var. İnşallah yakında bunun da yasama boyutuna geçirileceğini göreceğiz"- "Sosyal yardımların toplam genel bütçe gelirleri içerisindeki payı ise 2002'de yüzde 1,21 iken, bu oran 2018 yılında yüzde 5,23'e yükselmiştir"- "Milli Eğitim Bakanlığının yeni dönemde oynayacağı rol; talim ve terbiyeyi Türk milletinin toplumsal bütünleşmesinin ve ortak ülküye dayalı şimdi ve gelecek tasavvurunun inşasına öncülük etmekten ibarettir"

16 Temmuz 2019 Salı 03:36
11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'ne ilişkin "Yine toplum tarafından da tüm taraflardan da kabul gören bir yaklaşım. Yasama boyutuna bunu ne zaman geçireceğiz? Çok ciddi çalışmalarımız var. İnşallah yakında bunun da yasama boyutuna geçirileceğini göreceğiz." dedi.

Oktay, 11. Kalkınma Planı'nın görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, "Plan'ın teknik analizden yoksun olduğu" yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Öncelikli sektörler belirlenirken, Türkiye'nin teknolojik dışa bağımlılığının azaltılması ve sanayide yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik sektörel önceliklendirme yaklaşımının benimsendiğini anlatan Oktay, analizler sonucunda odak sektörlerin, potansiyel güçleri nedeniyle ön plana çıktıklarını söyledi.

Oktay, oluşturulan büyüme patikası ile uyumlu, dış ticaret, istihdam, yatırım ve bütçe hedeflerinin oluşturulduğunu, bunlar arasındaki tutarlılık kontrolleri yapılarak ekonominin genel dengesine de planda ayrıca yer verildiğini kaydetti.

11. Kalkınma Planı'nda maliyetlerin hesaplandığını vurgulayan Oktay, "Planda yer verilen bütün tedbirlerin ve projelerin, kamu-özel iş birliği ile ilgili yapılacak harcamalar da dahil olmak üzere, cari ve sabit sermaye maliyetleri ile ilgili kuruluşlarla iş birliği içerisinde hesaplanmış ve bu maliyetlere bütçe dengesi çalışmalarında girdi olarak yer verilmiştir." ifadelerini kullandı.

- KOBİ'lerin ölçek büyütmesine yönelik tedbirler belirlenecek

Plan'da mikroekonomi politikalarının yer almadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığına değinen Oktay, somut politika ve tedbirlerin de geliştirildiğini kaydetti.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile ürün bazlı yapılacak çalışmalarla rekabetçi olunabilecek ürünlerin belirleneceğini anlatan Oktay, bu ürünlerin Ar-Ge'den başlayıp, ihracata kadar tüm süreçlerine yönelik entegre destek sağlanacağını ifade etti.

Fuat Oktay, mikro işletmeler ile büyük işletmeler arasındaki iş gücü verimlilik farklılıklarının yaklaşık 6 kat olduğunu, bu kapsamda KOBİ'lerin ölçek büyütmelerinin sağlanmasına yönelik politika ve tedbirlerin belirlendiğini bildirdi.

Milletvekillerinin, gelir adaletsizliğine yönelik planda tedbir alınmadığı yönündeki eleştirilerini anımsatan Oktay, 11. Kalkınma Planı'nda buna yönelik politika ve önlemlerin bulunduğunu vurguladı.

Oktay, rekabetçiliğin ve verimliliğin artırılmasında Ar-Ge'nin özellikle önem verilen bir alan olduğuna işaret ederek, "Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payının da 2023 yılında yüzde 1,8'e çıkarılmasını hedeflemekteyiz." dedi.

- "Eğitimde ilerici bir yaklaşım içindeyiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'de yoksulluk oranının düştüğünü vurgulayarak, "Ülkemizde son 10 yılda toplam sosyal yardımların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı, 2002'de yüzde 0,38 iken, 2018 yılında yüzde 1,15'e yükselmiştir. Sosyal yardımların toplam genel bütçe gelirleri içerisindeki payı ise 2002'de yüzde 1,21 iken, bu oran 2018 yılında yüzde 5,23'e yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Oktay, milletvekillerinin planda tarımsal göstergelere yer verilmediği yönündeki eleştirilerinin de gerçeği yansıtmadığını belirterek, planın tarıma ilişkin bölümünde 12 göstergenin bulunduğunu bildirdi.

Arazi toplulaştırma çalışmalarına ilişkin de Oktay, "Tescil işlemleri tamamlanan arazi toplulaştırma alanı 3,6 milyon hektardan 6,2 milyon hektara yükseltilecek." diye konuştu.

Eğitime yönelik eleştirileri de yanıtlayan Oktay, "Türkiye'nin gerici bir eğitim yaklaşımına sahip olduğu" şeklindeki sözlere, "Tam tersine biz eğitimde ilerici bir yaklaşım içindeyiz." karşılığını verdi.

Oktay, Türkiye'nin altyapıda çok ciddi atılım sergilediğini vurgulayarak, hükümetleri döneminde otoyoldan hızlı trene, elektrik kurulu gücünden havalimanlarına altyapı hizmetlerinde erişilen rakamları sıraladı.

Altyapıya yatırımın gelişmişliğin göstergesi olduğuna işaret eden Oktay, altyapısı olmayan bir ülkede eğitim, sanayi ve gelişmeden bahsedilemeyeceğini vurguladı.

Oktay, şunları söyledi:

"Biz altyapıda bu gelişmeyi sağladık. Hem de dünyanın parmak ısırdığı şekilde sağladık. Bunu sağlamakla da eğitimde geride kalmadık. 2023 vizyonumuz şudur: Milli Eğitim Bakanlığının gerici değil, uluslararası boyutta çok da ilerici bir yaklaşımı olduğunu görmeniz ve takdir etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığının yeni dönemde oynayacağı rol; talim ve terbiyeyi Türk milletinin toplumsal bütünleşmesinin ve ortak ülküye dayalı şimdi ve gelecek tasavvurunun inşasına öncülük etmekten ibarettir."

Eğitim sistemlerinin öğretmenlerin omuzlarında yükseldiğine ve öğretmenin niteliğini aşamayacağına değinen Oktay, demokrasi ve ekonomiyle bütünleşmiş bir eğitim anlayışının Türkiye'nin her alanda atılım hareketini başlatacağı platform olduğunu ifade etti.

Oktay, 2023 eğitim vizyonunun odak noktasının insan olduğunu vurgulayarak, çocukların öğrenmesiyle ilgili tüm aktörlerin iyileştirme çalışmalarında yer aldığı "Okul Gelişim Modeli" kurulacağını kaydetti.

- "Biraz daha somutlaştırıyoruz"

Oktay, 11. Kalkınma Planı'nın farklı bölümlerinde demokratikleşmeye özellikle atıfta bulunduklarını belirterek, planda yer alan demokratikleşmeye yönelik bölümleri sıraladı.

Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının katılımının önemine işaret eden Oktay, Yargı Reformu Stratejisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunulduğunu anımsattı.

Oktay, "Aslında burada bunu biraz daha somutlaştırıyoruz. Baktığımızda bu yargı reformunda da kamuoyuna açıkladığımız, hem model olarak hem de amaç ve hedefler olarak da 9 amaçtan ve altındaki net hedeflerden oluşan net bir Yargı Reformu Stratejimiz. Yine toplum tarafından da tüm taraflardan da kabul gören bir yaklaşım. Yasama boyutuna bunu ne zaman geçireceğiz? Çok ciddi çalışmalarımız var. İnşallah yakında bunun da yasama boyutuna geçirileceğini göreceğiz. Aşama aşama orada da uygulamaya geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Oktay, planda sözü edilen Doğu Akdeniz bölgesindeki limana ilişkin soru üzerine de planda, Mersin'de yapılacak liman hakkındaki bilginin yer aldığı kaydetti.

11. Kalkınma Planı'nın hazırlanmasına katkı veren tüm paydaşlarla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Oktay, bugünkü müzakereler dahil yapılan tüm özverili çalışmalar için Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine, katkılarını esirgemeyen bütün partilere, milletvekillerine, sivil toplum kuruluşları, bürokrat ve teknokratlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 11. Kalkınma Planı'nın millete ve devlete hayırlı olması temennisinde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, komisyonun 11. Kalkınma Planı'na ilişkin görüşmelerinin bugün devam edeceğini belirtti.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 03:36
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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