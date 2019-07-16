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11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (1)- "Tüm dünya, televizyon ekranlarından milli birliğimize ve beraberliğimize el uzatıldığında Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak milletçe nasıl kenetlendiğimizi ve nasıl yekvücut olduğumuzu görmüştür"- "Ülkemizin kalkınmasından ve bölgesinde hızla yükselen bir değer olmasından rahatsız olan tüm odaklar, milletimizin verdiği bu destansı cevap karşısında şaşkınlığını gizleyememiştir"

16 Temmuz 2019 Salı 00:20
11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tüm dünyanın televizyon ekranlarından, milli birliğe ve beraberliğe el uzatıldığında Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak milletçe nasıl kenetlendiğini ve nasıl yekvücut olduğunu gördüğünü belirterek, "Ülkemizin kalkınmasından ve bölgesinde hızla yükselen bir değer olmasından rahatsız olan tüm odaklar, milletimizin verdiği bu destansı cevap karşısında şaşkınlığını gizleyememiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Kalkınma Planı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirilen görüşmeleri sırasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, milletvekillerinin yönelttiği eleştiri ve soruları yanıtladı.

Yüce milletin devleti, bayrağı ve demokrasisi için direniş destanı yazdığı 15 Temmuz 2016'nın 3. seneidevriyesinin yaşandığına işaret eden Oktay, Türk milletinin tarih boyunca hiçbir yabancı gücün hakimiyeti altına girmeyi kabul etmediğini, hiçbir gayri milli unsura boyun eğmediğini vurguladı.

Oktay, sosyolojik bir maya olan ve nesilden nesile aktarılan bu özelliğiyle Türk milletinin, 15 Temmuz günü özgürce havasını teneffüs ettiği, suyunu içtiği, ekmeğini yediği bu ülkenin milletine ve devletine büyük bir ihanet çabası içinde olanlara fırsat vermediğine dikkati çekerek, "Milletimiz, darbeci zihniyet ve arkasındaki güçler dahil olmak üzere dost düşman herkesin anlayabileceği esaslı bir demokrasi dersi vermiştir." dedi.

- "Tek vücut olarak hainleri püskürttü"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, demokrasinin ve bağımsızlığın sembolü olan Yüce Meclis'e bomba yağdırarak milli iradeyi susturacağını sanan dış destekli FETÖ'cü darbeci çetelerin girişimine en büyük cevaplardan birinin de yine o gece şanlı direnişte birleşen ve Yüce Meclisi terk etmeyen parlamento üyeleri tarafından verildiğini; milletine, devletine, vatanına ve bayrağına bağlı güvenlik güçlerinin, kurum ve kuruluşlarla tek vücut olarak hainleri püskürttüğünü kaydetti.

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünya, televizyon ekranlarından milli birliğimize ve beraberliğimize el uzatıldığında Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak milletçe nasıl kenetlendiğimizi ve nasıl yekvücut olduğumuzu görmüştür. Ülkemizin kalkınmasından ve bölgesinde hızla yükselen bir değer olmasından rahatsız olan tüm odaklar, milletimizin verdiği bu destansı cevap karşısında şaşkınlığını gizleyememiştir. Özgür ve demokratik bir ortamda yaşamımızı sürdürmemizin müsebbibi olan tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazi yakınlarımıza da büyük bir minnetle saygılarımı sunuyor, onların her birinden ve yetiştirdikleri evlatlardan, sahip oldukları eş, ana ve babalardan Allah razı olsun diyorum."

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 00:20
  1. 11. Kalkınma Planı
  2. 15 Temmuz
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  4. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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