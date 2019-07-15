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11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak:- "2023 hedefleri hayal değildi. Türk ekonomisinin potansiyeli bu hedefleri tutturmaya müsaitti. Ülke çok kötü yönetildi. O kötü yönetimin sonucunda bu hedefleri tutturamadık. Bugün buraya gelen plan, aslında kötü yönetimin açık seçik itirafıdır" - AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi:- "11. Kalkınma Planı ayağı yere basan, hedeflere kilitlenmiş, insan yaklaşımını öne çıkarmış, vizyoner bir milletin hedefler manzumesidir. Gönül, bütünüyle gerçekleşmesini istiyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemiz kalkınmada, gelişmede çok daha ileri noktalara gidecektir"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:35
11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin de aralarında bulunduğu hedeflerine ilişkin, "Bu hedefler hayal değildi. Türk ekonomisinin potansiyeli bu hedefleri tutturmaya müsaitti. Ülke çok kötü yönetildi. O kötü yönetimin sonucunda bu hedefleri tutturamadık. Bugün buraya gelen plan, aslında kötü yönetimin açık seçik itirafıdır." dedi.

11. Kalkınma Planı'nın görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

Faik Öztrak, konuşmasında, 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin genlerinin bozulduğunu, bu olayın, hem ekonomiyi hem hukuku hem de demokrasi kalitesini etkilediğini belirterek, 15 Temmuz sonrasında denge ve yönetim mekanizmalarının, güçler ayrılığının yok edildiğini ve "tek adam tarafından karar alındığını" iddia etti.

11. Kalkınma Planının bir hukuksuzluğun itirafı olduğunu öne süren Öztrak, "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda açıkça diyor ki; bütçeyi, plana, orta vadeli plana ve orta vadeli programa göre hazırlayacaksın. 11. Kalkınma Planı sonradan geliyor. İlk yılı 2019 ama 2019'un bütçesini uyguluyorsunuz. Yasa açıkça çiğnenmiş." diye konuştu.

Hükümetin Kalkınma Planı'nı seçimler nedeniyle gecikmeli sunduğunu savunan Öztrak, "Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla seçim meydanlarında dolaşırken 4 Mart 2019'da, '31 Mart seçimleri 2023 hedeflerimizin önündeki son engeldir.' demiş. 4 Mart'ta AK Parti Genel Başkanı'nın 'Tutturacağız.' deyip tutturamadığı hedeflerin yarıya inmesinin sebebi, AK Parti'nin 31 Mart seçimleri sonrası mızıkçılık yapması mıdır?" ifadesini kullandı.

Öztrak, CHP'nin de daha önce hazırladığı seçim beyannamesinde, Türkiye'nin 2023 yılı ihracatı için 500 milyar doların üzerinde hedef belirlediğine işaret ederek, "Bu hedefler hayal değildi. Türk ekonomisinin potansiyeli bu hedefleri tutturmaya müsaitti. Ülke çok kötü yönetildi. O kötü yönetimin sonucunda bu hedefleri tutturamadık. Bugün buraya gelen plan, aslında kötü yönetimin açık seçik itirafıdır." görüşünü dile getirdi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ucube bir sistem olduğunu" savunan Öztrak, "Ucube bir sistem, ucube bir planı Meclise getirmiş durumda." dedi.

- "Dostlar alışverişte görsün"

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, 11. Kalkınma Planı'nı sunarken kullandığı üslup nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.

2023 hedeflerinin AK Parti tarafından 2011 yılından önce açıklandığını hatırlatan Hamzaçebi, 11. Kalkınma Planı'nda açıklanan rakamlarla bu hedeflerin gerçekleşme imkanının ortadan kalktığını söyledi.

Hamzaçebi, hükümetin, kalkınma planı, yıllık program ve bütçenin sunulmasına yönelik gerekli sıralamayı izlemediğini belirterek, kalkınma planının bugün gerçekleştirilen görüşmelerinin de "Dostlar alışverişte görsün." anlayışıyla yapıldığını iddia etti.

- "Dijitalleşmeyi öne çıkaran yaklaşım"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Türkiye'nin yerli paralarla ticaret öngördüğünü, petrole yönelik bağımlılığını azaltmak için de yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini anlattı.

11. Kalkınma Planı'nda ihracat kompozisyonunda yüksek katma değerli ürünlerin artırılmasının hedeflendiğine dikkati çeken Çelebi, dijitalleşmeyi öne çıkaran yaklaşımı da barındıran 11. Kalkınma Planı'nda stratejik sektörlerin desteklenmesinin de yer aldığını söyledi.

Çelebi, "11. Kalkınma Planı ayağı yere basan, hedeflere kilitlenmiş, insan yaklaşımını öne çıkarmış, vizyoner bir milletin hedefler manzumesidir. Gönül, bütünüyle gerçekleşmesini istiyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemiz kalkınmada, gelişmede çok daha ileri noktalara gidecektir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:35
  1. 11. Kalkınma Planı
  2. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
  3. CHP Genel Başkan Yardımcısı
  4. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
  5. Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak

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