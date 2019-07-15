11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 11. Kalkınma Planına ilişkin, "Verimli olarak hayata geçirilmezse telafisi zor olan ama diğer taraftan seçici, koordineli, öngörülebilir politikalar uygulanarak değerlendirilirse Türkiye ekonomisine kalkınmada lig atlatabilecek bir plan ve bir süreç var önümüzde." dedi.

11. Kalkınma Planının görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimini lanetledi ve bu sırada hayatını kaybedenleri saygıyla andı.

Türkiye'nin ortalama her 15 yılda bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirten Paylan, "Türkiye öz güvenle 'Bir daha darbe olmayacak.' diyemiyor. Çünkü geçmiş darbelerle de 15 Temmuz darbe girişimiyle de yüzleşmedik." diye konuştu.

Plandaki hedeflerin, hükümetin 2023 hedeflerinin yarısı düzeyinde olduğuna dikkati çeken Paylan, "Neden 25 bin dolarlık kişi başına gelir hedefine yürüyemiyoruz? Çünkü Kalkınma Planı'nda demokrasi, vicdan, adalet açığı var. Bunların üzerine gidemezsek cari açık, bütçe açığı filan yönetilemez." ifadelerini kullandı.

Paylan, 15 Temmuz'dan sonra Meclise bir darbe daha yapıldığını öne sürerek, "Yürütme bu Meclisin üyelerini tutuklattı, hapse gönderdi. 15 Temmuz'dan sonra 20 Temmuz OHAL düzeniyle Meclise darbeler yapıldı." dedi.

Türkiye'nin daha önce demokratik ve adalet dağıtan bir yargıya sahip olmadığını ileri süren Paylan, "Yargı sarayın sopası haline getirildi." ifadesini kullandı.

- "Daha adil refah paylaşımı sunuyor"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, FETÖ'cülerin saldırılarını, yediden yetmişe tüm Türk milletinin ayağa kalkarak sona erdirdiğini söyledi.

FETÖ ile mücadelenin sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Aksu, bu mücadelenin sağlam veriler, sağlıklı dayanaklar ve hukuk içerisinde yapılması gerektiğine dikkati çekti.

11. Kalkınma Planı'nın daha fazla değer ürettiğini ve daha adil refah paylaşımı sunduğunu dile getiren Aksu, Kalkınma Planı'nda ekonominin yıllık ortalama yüzde 4,3 büyümesi, işsizlik oranının ise yüzde 9,9'a düşürülmesinin hedeflendiğini anlattı.

Bilgiyi üreten topluma dönüşmek için başta eğitim ve Ar-Ge olmak üzere 11. Kalkınma Planı döneminde önemli dönüşümler öngörüldüğüne dikkati çeken Aksu, kalkınma planlarının, uzun vadeli hedef ve politikaların ortaya konulduğu, stratejik plan ve bütçenin yapılmasına imkan sağladığını hatırlattı.

MHP'nin uzun vadeli stratejik hedefinin, 2053'te Türkiye'nin küresel güç haline gelmesi olduğunu belirten Aksu, ekonomi politikalarının merkezine insanı koyan, eşitlik, ahlak ve adalet ilkelerini gözeten bir yönetim anlayışıyla toplumsal refahın artırılmasının temel hedef olması gerektiğini söyledi.

Aksu, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla ve toplumsal uzlaşmayla ekonomideki birçok yapısal sorunların çözümü mümkün hale gelecektir. Ekonomideki yapısal sorunları çözüme kavuşturabilmek için öncelikle ilgili taraf ve aktörlerce bir uzlaşma ortamı oluşturulmalıdır. Bu uzlaşma, mevcut durum tespitinin sağlıklı bir şekilde yapılmasıyla sorun ve çözüm yollarının Türkiye ekonomisinin fırsat ve tehditlerinde bu anlayışla uzlaşılmasını da gerektirmektedir. Bunun için de ekonomi yönetimi başta olmak üzere bütünüyle yürütmenin, ekonomik sorunların teşhis ve çözüme dair tedbirlerinin inandırıcı ve ikna edici olmasını ve bu süreçlerle ilgili tarafların aktif katılımının ve desteğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Zira özellikle yapısal sorunlar geçici tedbirlerle çözülememekte, daha köklü tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir."

11. Kalkınma Planı'nın hayırlı olması temennisinde bulunan Aksu, Türkiye'nin Plan'da öngörülen 2023 hedeflerine ulaşacağına yönelik inancını dile getirdi.

- "Plan olmadan herkese yetecek pilav da üretilemiyor"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik tartışmaların yeni başladığını belirtti.

10. Kalkınma Planı'nda yer alan kur hedefinin tutturulamaması konusunda eleştiride bulunmadığını vurgulayan Yılmaz. "Elini taşın altına koyan biri olarak tahmin yapmanın kolay olmadığını biliyorum." diye konuştu.

Öte yandan bilgilendirme yapılmamasını eleştiren Yılmaz, "Maalesef hesap verilebilirlik yok. Kurun 1 lira 85 kuruş olmamasını sorgulamıyorum. Bunun olmama nedenlerini sorguluyorum. Bunun hesabının verilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin IMF ile birlikte hareket ettiği dönemde ekonomiye yönelik belirsizliklerin ortadan kaldırıldığını anlatan Yılmaz, daha sonraki dönemde ise disiplinin ortadan kalkmasıyla Türkiye'nin fakirleşmeye başladığını savundu.

Bugün, Kalkınma Planı ile bütçenin irtibatının bulunmadığını öne süren Yılmaz, kaynağı belirlenmemiş birçok projenin bu planla hayata geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

Önceki yıllarda "Bize plan değil, pilav lazım." ifadesinin kullanıldığını anımsatan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, "Plan olmadan herkese yetecek pilav da üretilemiyor. Sorumluluğunuzu alın, hesap verilebilirliği ön plana çıkarın. Kurala dayalı ekonomi ve yönetim getirin." diye seslendi.

- "Teşvik sisteminin daha seçici olması hedefleniyor"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, vatandaşların, 15 Temmuz hain darbe girişimini önlemeye yönelik yöntemlerini anımsatarak, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

11. Kalkınma Planı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kalkınma Planı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Öztürk, kaynakları daha etkin kullanmak ve kalkınmaya güçlü destek vermek için seçici olunması gerektiğini, bu bağlamda Kalkınma Planı'nda teşvik siteminin daha seçici hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Verimsiz alanlara teşvik verilmemesiyle kaynak israfının azaltılabileceğine işaret eden Öztürk, Kalkınma Planı'nda orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlere verilen kredilerin, toplam krediler içerisindeki payının yüzde 4,8'den yüzde 13'e çıkarılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Bunun yerinde bir hedef olduğunun altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak kalkınma planları genel itibarıyla kağıt üzerinde, kulağa hoş gelen strateji ve politikalara sahip metinlerdir. Önemli olan, ilgili devlet kurumları arasında koordinasyonu sağlayarak, sabırla bunları hayata geçirmektir. Verimli olarak hayata geçirilmezse telafisi zor olan ama diğer taraftan seçici, koordineli, öngörülebilir politikalar uygulanarak değerlendirilirse Türkiye ekonomisine kalkınmada lig atlatabilecek bir plan ve bir süreç var önümüzde. Bunu değerlendirirsek Türkiye her zaman karlı çıkar. 11. Kalkınma Planı'nın bu açıdan kritik öneme sahip olduğunu düşünüyor ve başarılı olmasını temenni ediyorum."







