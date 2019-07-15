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11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

11. Kalkınma Planı'nın görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı- Komisyon Başkanı Lütfi Elvan:- "Aradan geçen zamanda böylesi büyük bir ihanetin içinde yer alan FETÖ'cü hainler hukuk önünde en ağır cezalara çarptırılırken, ülkesine, milletine ve bayrağına karşı giriştikleri ihanetin bedelini en ağır şekilde öderken, Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine ulaşma noktasında yoluna emin adımlarla devam etmektedir"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:19
11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "Aradan geçen zamanda böylesi büyük bir ihanetin içinde yer alan FETÖ'cü hainler hukuk önünde en ağır cezalara çarptırılırken, ülkesine, milletine ve bayrağına karşı giriştikleri ihanetin bedelini en ağır şekilde öderken, Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine ulaşma noktasında yoluna emin adımlarla devam etmektedir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 11. Kalkınma Planı'nı görüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Başkan Elvan, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Meclis'in ikinci kez "Gazi" unvanına sahip olduğuna işaret etti.

Milleti korumak için kullanılması gereken uçaklar, helikopterler ve silahların, 15 Temmuz gecesi millete ve devletin kurumlarına doğrultulduğunu belirten Elvan, o gece, Plan ve Bütçe Komisyonu salonunun da tahrip olduğunu anımsattı.

Elvan, "Aradan geçen zamanda böylesi büyük bir ihanetin içinde yer alan FETÖ'cü hainler hukuk önünde en ağır cezalara çarptırılırken, ülkesine, milletine ve bayrağına karşı giriştikleri ihanetin bedelini en ağır şekilde öderken, Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine ulaşma noktasında yoluna emin adımlarla devam etmektedir." diye konuştu.

Böylesi önemli bir günün yıl dönümünde ülke için son derece önemli bir stratejik belge olan 11. Kalkınma Planı'nın görüşmelerinin yapılacağını dile getiren Elvan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Lütfi Elvan, geçen hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın sunumuyla komisyon üyelerinin bilgilendirildiği plana ilişkin görüşmelerin 5 günlük aranın ardından bugün başlayacağını bildirdi.

Kalkınma planının birinci bölümü üzerinde isteyen milletvekillerine söz vereceğini söyleyen Elvan, plan ile ilgili komisyon üyelerinin önergelerinin, görüşmelerin tümü tamamlandıktan sonra işleme alınacağını, bu önergelerin yürütmenin bilgisine sunulacağını ifade etti.

- "Planın görüşmeleri 2 günle sınırlandırılıyor"

Usul gereği söz alan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Lütfi Elvan'ın, Kalkınma Bakanlığı döneminde Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini plana ilişkin çalışmalara dahil ettiğini ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası bu durumun değiştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ihtisas komisyonları raporlarını talep eden Kuşoğlu, öte yandan planda sunulan 15 yıllık perspektife ilişkin belge ve bilgi bulunmadığını savundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da usule yönelik söz alarak, kalkınma planının, tüm ülkenin planı olması için sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması gerektiğini belirterek, planın görüşmelerinin sivil toplum örgütlerinin katılabileceği bir tarihte gerçekleştirilmesini istedi.

Planın, Plan ve Bütçe Komisyonunda ve TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinin 2'şer günle sınırlandırıldığını dile getiren Paylan, bu tür önemli konuların daha geniş zamanda görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

- "Plan 3,5 yılda hazırlandı"

Komisyon Başkanı Elvan, 11. Kalkınma Planı'nın 3,5 yılda hazırlandığını, kendisinin Kalkınma Bakanlığı döneminde plana yönelik çok sayıda görüşmede bulunduğunu söyledi.

Bakanlığı sırasında, komisyon üyelerini bu planın çalışmalarına davet ettiğini belirten Elvan, birçok sivil toplum kuruluşu bulunduğunu, salona tüm kuruluşların davet edilemeyeceğini dile getirdi.

Komisyonda milletvekilleri, plana ilişkin eleştirilerini ve değerlendirmelerini ifade ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:19
  1. On Birinci Kalkınma Planı
  2. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

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