0553 313 94 23

11. Kalkınma Planı Genel Kurulda

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan:- "Bu kalkınma planında işçiler, emekçiler, esnaf ve köylüler yok. Bu planda hukuk yok. Hukuktan genel geçer laflarla bahsediliyor. Bu plan vicdansız ve adaletsiz bir plandır"- CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu:- "AB ülkeleri ile ticaret yapıyoruz ama bu kalkınma planında AB'ye yer verilmiyor. AB, neden bizim için bir hedef değil? Bu planda neden AB'yi görmezden geliyoruz?"

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:04
11. Kalkınma Planı Genel Kurulda

TBMM (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Bu kalkınma planında işçiler, emekçiler, esnaf ve köylüler yok. Bu planda hukuk yok. Hukuktan genel geçer laflarla bahsediliyor. Bu plan vicdansız ve adaletsiz bir plandır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 11. Kalkınma Planı görüşmeleri devam ediyor.

Kalkınma Planı'nın birinci bölümü üzerine HDP Grubu adına söz alan Paylan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi şirket gibi yönettiğini, Meclisin "notere" dönüştürüldüğünü öne sürdü.

Garo Paylan, 11. Kalkınma Planı'nın "sadece yandaş çevreleri kalkındıracağını" savunarak, "Vatandaş, açlık sınırının altında yaşıyor. Esnaf siftah yapmadan dükkanını kapatıyor. Vatandaş huzur istiyor. Bu kalkınma planında işçiler, emekçiler, esnaf ve köylüler yok. Bu planda hukuk yok. Hukuktan genel geçer laflarla bahsediliyor. Bu plan vicdansız ve adaletsiz bir plandır. Bu plan hazırlanırken STK'lerin görüşü alınmadı. Katılımcı olmayan bir planın başarı şansı yok." ifadelerini kullandı.

CHP Grubu adına söz alan Ankara Milletekili Bülent Kuşoğlu da 11. Kalkınma Planı'nın 2019-2023 dönemini kapsadığını, bu nedenle planın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl hedefleri açısından da ayrıca önem teşkil ettiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Kuşoğlu, "Siyasi iradesi olmayan bir bakanın planı savunması ve bundan sorumlu olması sıkıntılı bir durumdur. Bakanların güvenoyu almamış olmamaları demokrasi açısından büyük bir eksikliktir. Bakanlar, başında bulundukları bakanlığın genel sekreterliği durumuna düştüler." diye konuştu.

Planların samimi ve gerçekçi olmak zorunda olduğunu ifade eden Kuşoğlu, "AB ülkeleri ile ticaret yapıyoruz ama bu kalkınma planında AB'ye yer verilmiyor. AB, neden bizim için bir hedef değil? İhracatımızı, ithalatımızı en fazla AB üyesi ülkelerle yapıyoruz. Bu planda neden AB'yi görmezden geliyoruz? Bu, gerçekçi bir yaklaşım mı? Türkiye'nin bin yıldır hedefi Batı ve çağdaşlık olmuştur ama biz bu hedefi kaldırdık. Bu, çok önemli bir eksikliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:04
  1. 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda
  2. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu
  3. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gece denize giren kadının cesedini sabah ekipler buldu
    1. Gece denize giren kadının cesedini..
    2. Afganistan’daki saldırıyı Taliban..
    3. Suriye’deki iç çatışmaların 15 Temmuz..
    4. Binlerce yıldır tedavi için kullanılan..
    5. Yürürken elektrik üreten giyilebilir..
    6. PYD/YPG bünyesinde Suriye’de eğitim..
    7. İnegölspor Yıldıray Koçal ile anlaştı
    8. Türk diplomatın şehit edildiği Erbil..
    9. Ekmek denetimleri artırıldı
    10. Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada..
    11. Bakan Varank, Zonguldak'taki endüstri..
    12. AK Parti’den Kuluncak ve Darende..
    13. Besni ve GölbaşıÇetintepe Barajı ile..
    14. Sauna hırsızları önce kameralara,..
    15. TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP,..
    16. Tekstil sektöründe acı kayıp
    17. GÜNCELLEME - Bolu'daki FETÖ/PDY..
    18. TBMM, AB Dış İlişkiler Konseyi..
    19. Uyuşturucu çetesi aylar süren çalışma..
    20. Myanmar'daki internet kesintisi sürüyor
    21. Menemenspor'da transfer
    22. Cumhurbaşkanlığı İletişim..
    23. Tahkim Kurulu, Fatih Terim’in 3 maçlık..
    24. Selin vurduğu Kocaali havadan..
    25. Elazığ’da 750 bin TL’si hibe 1,5..
    26. Bilecik Belediyesi’nden ot temizliği
    27. Bilecik’te ’’Çalışmayan eğitim ve..
    28. Vali Şentürk’ten Kur’an kursu ziyareti
    29. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    30. Tahkim'den Fatih Terim kararı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’