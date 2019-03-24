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11 ilin müftüsü Siirt’te buluştu

Siirt İl Müftülüğü’nün ev sahipliğinde, bölge il müftüleri ve ilahiyat fakülteleri dekanlarının katılımı ile istişare toplantısı yapıldı.

24 Mart 2019 Pazar 14:29
11 ilin müftüsü Siirt’te buluştu

Siirt İl Müftülüğü’nün ev sahipliğinde, bölge il müftüleri ve ilahiyat fakülteleri dekanlarının katılımı ile istişare toplantısı yapıldı.


Siirt, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Şırnak, Batman, Bitlis, Mardin, Adıyaman, Tunceli, Malatya müftüleri ile ilahiyat fakülte dekanlarının katılımıyla, Siirt ve bölgesinde sunulan din hizmetlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, görüş alışverişinde bulunulması, iş birliği yapılması amacıyla istişare ve işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.


Siirt İl Müftülüğü’ne bağlı Safa Erkek Kur’an kursunda yapılan 8. bölge müftüleri toplantısı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, açılış konuşmasında misafir il müftüleri ve dekanlara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Altıok, "Siirt’te sizleri ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Alimlerin ulemaların şehri Siirt’te gerçekten sizleri ağırlamaktan ziyadesiyle memnun mesrur olduk. Rabbim çok bereketli bir toplantı yapma hususunda bizleri muvaffak eylesin" dedi.


Yapılan toplantıda, bölge içinde tespit edilen konu başlıkları hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapılarak görüş alışverişinde bulunularak değerlendirme, teklif ve öneriler belirlendi. Toplantı kapanış konuşmaları ile tamamlandı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:29
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