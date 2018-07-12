11 ile kuvvetli sağanak uyarısı
Bartın, Karabük, Bolu, Rize, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Ordu, Eskişehir ve Ankara'da sağanak yağış ön görülüyor.12 Temmuz 2018 Perşembe 09:29
Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah Bartın, Karabük, Bolu, Rize ile öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Ordu, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların gece saatlerinde Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
İstanbul: Parçalı bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Samsun: Parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 34
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
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