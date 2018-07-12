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11 ile kuvvetli sağanak uyarısı

Bartın, Karabük, Bolu, Rize, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Ordu, Eskişehir ve Ankara'da sağanak yağış ön görülüyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 09:29
11 ile kuvvetli sağanak uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah Bartın, Karabük, Bolu, Rize ile öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Ordu, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinde Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Parçalı bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 09:29
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Bartın
  4. Trabzon
  5. Samsun
  6. Sakarya
  7. Rize
  8. Ordu
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Eskişehir
  12. Erzurum
  13. Diyarbakır
  14. Bolu
  15. Bilecik
  16. Antalya
  17. Ankara
  18. Adana
  19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  20. hava durumu
  21. hava sıcaklığı
  22. ankara
  23. sağanak
  24. yağmur

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