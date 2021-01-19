  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
15 Temmuz 11 ilde FETÖ operasyonu başladı
15 Temmuz

11 ilde FETÖ operasyonu başladı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 ilde yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 09:51:00 -
11 ilde FETÖ operasyonu başladı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, Polis Okulu ve Polis Akademisi yapılanması içerisinde örgütün mahrem imam sorumlusu olduğu iddia edilen 20 şüphelinin yakalanma çalışmasına başlandı. İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Kilis, Ordu, Van, Zonguldak, Çorum ve Manisa'da gözaltına alınacak şüpheliler arasında 3 aktif polis, 3 aktif öğretmen, 2 ihraç polis memuru ve 12 özel sektör çalışanı bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Afrika ülkesi, taarruz helikopterlerini teslim aldı
Dünya

Afrika ülkesi, taarruz helikopterlerini teslim aldı

Mali Hava Kuvvetleri'nin, 2016'da verilen 4 adetlik Mi-35 taarruz helikopteri siparişi kapsamında 2 adet helikopter teslim aldığı duyuruldu...
Altın için kritik soru! 2013 senaryosu tekrar yaşanır mı?
Ekonomi

Altın için kritik soru! 2013 senaryosu tekrar yaşanır mı?

Altın piyasaları, 2013 senesinin Ocak ayında sert bir şekilde düşmüş ve iki sene boyunca düşük fiyat seviyelerinde seyretmişti. 2021 yılının..
Bir skandal daha! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti
Gündem

Bir skandal daha! Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu bozulduğu için beklemek zorunda kalan vatandaşlar, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay