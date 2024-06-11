11 Haziran 2018: Mehmet Nazif Şahinoğlu'nun vefatı (Akademisyen)

Mehmet Nazif Şahinoğlu 1936 yılında Trabzon Vakfıkebir Güney (Esentepe) Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokulu 1952 yılında İstanbul’da dışarıdan bitirdi. 1959’da İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden, 1960’da İstanbul İmam-Hatip Lisesi’nden, 1963’te de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisinden mezun oldu. 1950 yılında okul dışından başlamış olduğu Arap dili ve edebiyatı öğrenimini kesintili bir şekilde de olsa tüm tahsili boyunca sürdürdü. İstanbul’un en seçkin hocalarından farklı ve değerli dersler almayı ihmal etmedi.







1963 yılında dışarıdan girdiği doktora sınavını başararak, doktora öğrenimine başladı. 1964 senesinde Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne Farsça asistanı oldu. 1966’da doktor unvanını aldı. Askerlik görevini müteakiben bir yıl süreyle İran’da, yirmi ay kadar Fransa’da bilimsel araştırma yapmak amacıyla bulundu. 1973’de doçent unvanını aldı. 1983 yılında profesör oldu.

Akademik hayatının 29 yılı Erzurum’da geçti.







1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi’ne geçti. 28 Şubat 1997 postmodern 28 Şubat darbe süreci ile başlayan baskılardan dolayı üniversite rektörü Prof. Dr. Beşir Atalay’ın görevden alınmasının akabinde kendisi de Kırıkkale Üniversitesi’ndeki idari görevlerinden istifa etti. 2004 yılında ise emekli olarak İstanbul’a yerleşmişti.