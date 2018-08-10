0553 313 94 23

11 hacı adayı hayatını kaybetti

Sudan'da hacı adaylarını taşıyan otobüs, Atbara kenti yakınlarında yük kamyonuyla çarpıştı. Kazada 11 hacı adayı hayatını kaybetti.

10 Ağustos 2018 Cuma 22:29
11 hacı adayı hayatını kaybetti

Sudan'da yayın yapan Eş-Şuruk TV'nin haberine göre, deniz yoluyla  kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını taşıyan otobüsün, Sevakin Adası'na  doğru yola çıktığı ve Atbara kenti yakınlarında yük kamyonuyla çarpıştığı  belirtildi.

Olay yerinde 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Sudanlı  yetkililer, yaralı hacı adaylarının da Atbara şehrindeki hastanelere  kaldırıldığını kaydetti.
 
Yetkililer, kazada yaralananlara ilişkin net sayı vermedi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 22:29
  1. hacı
  2. Sudan
  3. Hacı adayları
  4. kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sararan yastıklarınızı böyle temizleyin
    1. Sararan yastıklarınızı böyle temizleyin
    2. Eşinizle doğru iletişim kurmak için..
    3. İki bayram arası nikah yapılır mı?
    4. İş dünyasından yeni modele tam destek
    5. BM'den flaş Türkiye ve ABD açıklaması
    6. Trabzonspor'dan zehir zemberek Ersun..
    7. Destici'den ABD'ye net mesaj: Türkiye..
    8. Almanya'da ırkçılık büyüyor! Türk..
    9. Dolar oyununu dünya böyle gördü
    10. ABD Başkanı Trump'a İncirlik uyarısı:..
    11. 11 hacı adayı hayatını kaybetti
    12. Bakan Çavuşoğlu'ndan sürpriz telefon
    13. Tunus'ta halk sapkınlık yasasını..
    14. Flaş iddia: Milyonlarca Uygur gizli..
    15. Batı'nın ekonomik tetikçisi itiraf..
    16. Devlet Bahçeli'den dolar talimatı
    17. Süleyman Soylu'dan Berat Albayrak'a..
    18. FETÖ davasında sanık, ölen ağabeyini..
    19. IMF'den dikkat çeken Trump açıklaması
    20. Ankaragücü maçı öncesi Fatih Terim'den..
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin bitti, Muharrem İnce...
    HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden rahatsız oldu!
    HDP'li Barış Atay 'Allah' isminden rahatsız oldu!
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "
    "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "