11 hacı adayı hayatını kaybetti
Sudan'da hacı adaylarını taşıyan otobüs, Atbara kenti yakınlarında yük kamyonuyla çarpıştı. Kazada 11 hacı adayı hayatını kaybetti.10 Ağustos 2018 Cuma 22:29
Sudan'da yayın yapan Eş-Şuruk TV'nin haberine göre, deniz yoluyla kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını taşıyan otobüsün, Sevakin Adası'na doğru yola çıktığı ve Atbara kenti yakınlarında yük kamyonuyla çarpıştığı belirtildi.
Olay yerinde 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Sudanlı yetkililer, yaralı hacı adaylarının da Atbara şehrindeki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.
Yetkililer, kazada yaralananlara ilişkin net sayı vermedi.
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