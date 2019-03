Van’ın Çaldıran ilçesinde 11 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı.

Yavuz Sultan Selim İlkokulunun konferans salonunda düzenlenen yemin törenine Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Cumhuriyet Savcısı Bahattin Kaçmaz, hakimler Musa İncekan ve Abdurrahman Demirci, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, 6. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, komutanlar, güvenlik korucuları ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki bir konuşma yaptı. Diki, “Şanlı bayrağımız ve namusumuz olan silah üzerine el koyarak, gür sesinizle içtiğiniz andınız, göreviniz boyuca en zor koşullarda bile sizlere yol gösterecektir. İçtiğiniz andı bir an bile unutmayınız. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti, sizlerin sarsılmaz omuzlarınızda daima yükselecektir. Şanlı bayrağımız, kutsal vatan toprakları üzerinde ebediyete kadar dalgalanmaya devam edecektir” dedi.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ise, güvenlik korucularının önemli unsurlar olduğunu belirterek, “Ülkemizin çeşitli şehirlerinde yaklaşık 50 bin güvenlik korucumuz bulunmaktadır. Jandarma ve polis teşkilatlarımızın haricinde terörle mücadeledeki üçüncü büyük gücümüzsünüz. Yerelden beslenen, yerele hakim olan önemli bir unsurdur. Sizler bizler için vazgeçilmezsiniz. Sizlerin de bu konunun idrakinde davranarak, kaçak bir sigara almamak bile teröre vurulmuş bir darbedir. Terörle mücadele, sadece silahla dağda kovalamak değildir. Çünkü terör örgütlerinin yegane finansman kaynağı kaçakçılıktır, uyuşturucudur. Kötülüklerden elde edilen gelirdir ve bunu yapabilmek için de çocuğu, kadını, yaşlıyı, dini, etkin köken gibi her türlü aracı kullanır. Amaca ulaşmak için her türlü aracı mubah sayar. Bugün maalesef anneler evlatlarını kaptırmışlar ve perişan olmuşlardır. Bu noktada hepinizin kendi mahallesinde, kendi ailesine sahip çıkarak bunu herkese anlatmamız lazım. Terörle mücadele topyekun yapılacak bir mücadeledir. Terörle mücadele her yerde olduğu gibi özellikle şehirde yapılmalıdır. Bizim anlayışımızda terörle mücadele her yerdedir. Özellikle seçimlerde desteklerimizi çekmeliyiz. Kazanmaları ile birlikte kadın ve kültür merkezi adı altında ailelerin beyinlerini yıkayarak, çocukları kandırarak götürdüler, öldürdüler. Yapılan hizmetleri durdurmaya çalıştılar. Bu bölenin insanlarını yoksullukla, sefaletle uğraşmaları çabasındalar. Kan ve kaos, onların besleme kaynağıdır. Devletimiz, hükümetimiz inlerine girerek, başlarını inlerinden çıkaramayacak duruma getirerek bu işi bitirmeye karar vermiştir. Bu duygularla yeni görevinizden başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kaymakam Dundar ve beraberindekiler, törenin ardında silahlara el basarak yemin eden güvenlik korucularını tebrik ettiler.