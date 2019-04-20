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11. Gurme Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı başlıyor

Adana’da bu yıl 11.

20 Nisan 2019 Cumartesi 15:49
11. Gurme Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı başlıyor

Adana’da bu yıl 11. kez düzenlenecek olan Gurme 2019 Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nı yurt dışından ve yurt içinden binlerce lezzetseverin ziyaret etmesi hedefleniyor.


TÜYAP Adana Fuarcılık tarafından, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) işbirliğince, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası ve KOSGEB destekleriyle bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı, ‘869 Yerliyse Yeriz’ sloganıyla 25-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.


Fuarın kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, Adana ile bağdaşlaşmış portakal içerikli yemek sunumları hazırlayan TAFED Yönetim Kurulu Üyesi Şef Aşı Koray Türk, fuarda yöresel lezzetleri sergileyeceklerini belirterek, Adana mutfağını tanıtmak için Türkiye’nin dört bir yanından gelen şef aşçılarının etkinliklere katılacağını ifade etti. Türk, "Şef aşçılarımız, Ege, Kayseri, Kapadokya gibi bölgelerin mutfaklarını da sunacak. Fuarımızda sadece yemek değil, genç şeflerle yemek yarışması da düzenleyeceğiz. Ayrıca down sendromlu çocuklarımızla şeflerimiz birlikte yemek yapacak. Hazırlayacağımız sunumlarda malzemeler, bölgemizde yetişen ürünlerden olacak" dedi.


TÜYAP Adana Bölge Müdürü Salih Gökmen ise 50 firmanın katılacağı fuar kapsamında özellikle Orta Doğu ve Türki devletlerden 100’e yakın ziyaretçi ağırlayacaklarını belirtti. Tüm Adana halkını 4 gün sürecek fuara davet eden Gökmen, "Fuarda potansiyel alıcılarla, üreticileri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Kıbrıs’ta faaliyet gösteren otelcileri ve restoran işletmecilerini de fuarımızda ağırlayacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 15:49
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