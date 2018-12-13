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Eş zamanlı operasyon! 11 fenomen gözaltında

Türkiye genelinde sosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanmaya teşvik ettikleri belirlenen kişilere yönelik 29 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

13 Aralık 2018 Perşembe 09:56
Eş zamanlı operasyon! 11 fenomen gözaltında

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 29 ilde operasyon yapıldı. İstanbul'da yapılan operasyonda Başka Fatih ve Beşiktaş olmak üzere bir çok ilçede 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 11 sosyal medya fenomeni ve youtuber gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sosyal medya üzerinden, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmakla suçlanıyor. 

Ünlü Youtuber'a uyuşturucuya özendirme gözaltısı

İstanbul'da yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Beşiktaş Ulus Mahallesi'nde bir adrese yapılan baskında ünlü youtuber kardeşler Emre  ve Emir K. gözaltına alındı. İki kardeşin sahibi oldukları youtube kanalında 840 bin takipçisinin olduğu ve gençleri uyuşturucu madde kullanımına özendiren bir çok video paylaşımında bulundukları iddia edildi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramaların ardından gözaltına alınan Emir ve Erdi K. kardeşler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüler. 

Operasyon düzenlenen adreslerden birisi de Fatih oldu. 4 katlı bir binanın ikinci katına giren ekipler balkonda ve içeride arama yaptı. 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 09:56
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