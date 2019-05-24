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11 farklı ülkeden bir araya gelen ralliciler Kars’da toplandı

Europa-Orient Rallye Oldtimer ve Youngtimer araçların katılabildiği dünyanın son otomobil macera ve dostluk rallicileri, Kars’ta Nuh’un Gemisi’nin maketini Karahan Çayı’na bıraktı.

24 Mayıs 2019 Cuma 08:10
11 farklı ülkeden bir araya gelen ralliciler Kars’da toplandı

Europa-Orient Rallye Oldtimer ve Youngtimer araçların katılabildiği dünyanın son otomobil macera ve dostluk rallicileri, Kars’ta Nuh’un Gemisi’nin maketini Karahan Çayı’na bıraktı.


Kars’a gelen ve geceyi kentte geçiren Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeden, 110 kişi ve 66 aracın bulunduğu ralliciler, geldikleri Akyaka Karahan Köyü’nde yanlarında hazırladıkları Nuh’un Gemisi maketini şarkılar eşliğinde Karahan Çayı’na bıraktı, ardından da Karahan İlkokulu’nda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.


Yaklaşık 60 araçla Karahan köyüne gelen grup burada köylülerin şaşkın bakışları arasında köyden geçen Karahan Çayı’na önceden hazırladıkları maket gemi, sal ve sandalları bırakarak yarıştı. Suya bırakılan maket gemiler ise fazla uzağa gidemedi.


Renkli görüntülerin yaşandığı organizasyon ile açıklamalarda bulunan Europa-Orient Doğu Batı Dostluk Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin, “Europa-Orient Doğu Bat Rallisi’nin 14. Düzenliyoruz. 11 yıldan beri Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Temsilciliği ile bir sürede Kültür Bakanlığı ile bu projeyi destekliyoruz. Bizim amacımız Türkiye’nin imaj ve tanıtım projesi çerçevesinde yaptığımız projeyle Türkiye’yi daha iyi tanıtmak. Avrupa’da oluşan olumsuz havayı ve kamu oyunu biraz daha bilgilendirmek ve için değişik yerlere gidiyoruz. Kars’ta bunlardan birisidir” dedi.


11 ülkeden yola çıkanların Kars’ta buluştuğunu ifade eden Serin, “11 ülkeden yaklaşık 110 yarışmacı, 60 araçla geldik buraya, buradaki amacımız Karahan Köyü’ne gelip Nuh’un gemisi maketini yapıp, dereden de bunu göndermek. Aynı zamanda okula giderek, okulda çocuklara getirdiğimiz hediyeleri paylaşmak. Almanya’dan start aldık. 11 Mayıs’ta, sırasıyla Almanya, Avustralya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan üzeri geldik. Türkiye’den İstanbul ve Ankara’da 19 Mayısetkinliklerine katıldık. Önceki gün Gürcistan’da idik. Batum’da kaldık. 2 gün Batum etkinlikleri yaptıktan sonra bugünde Türkiye’ye giriş yaptık. Buradan da Duğubeyazıt’a geçeceğiz” diye konuştu.


11 Mayıs’ta Almanya’dan yola çıkan ralliciler, yanlarında getirdikleri Nuh’un Gemisi maketlerini suya bıraktıktan sonra, köy okulunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Bir süre köylülerle sohbet eden ralliciler, daha sonra Ağrı Doğubeyazıt’a hareket etti. Ralliciler kullandıkları araçları son durakları olan Kıbrıs’taBirleşmiş Milletler’e hibe edecek.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 08:10
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