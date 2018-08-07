‘11 Eylül’ü Amerika yaptı’ söylemi internetten kaldırıldı

Pazartesi günü basına açıklama yapan üç dev şirket Jones’un internet içeriklerinin şirketlerinin nefret söylemine karşı aldığı tedbirler kapsamında yayından kaldırıldığını belirtti.

Üç şirket, Jones’un, Info Wars (Bilgi Savaşları) adlı kanallarına giden tüm linklerin de temizlendiğini belirtti. Ancak CNN bazı linklerin halen faal olduğunu bildirdi.

Aşırı sağcı ve ABD hükümeti karşıtı görüşleri olan Jones, internette Pod Cast’ten radyo yayınlarına kadar onlarca kanaldan, ABD aleyhinde söylemler yayınlıyordu.

Söylemleri arasında, 11 Eylül 2001’de New York’taki ikiz kulelere düzenlenen ve yaklaşık 3000 kişinin öldüğü terör eyleminin ABD tarafından organize edildiği, ABD’de yaşanan Sandy Hook okul katliamının aslında hiç olmadığı bulunuyor.

JONES’UN YAHUDİ SÖYLEMLERİ

Jones’un Yahudiler hakkındadaki söylemlerinde ise Yahudi asıllı borsacı George Soros’un aslında büyük bir mafya lideri olduğu, bazı solcu Yahudilerin neo-Nazi gibi giyinerek beyaz üstünlüğünü savunan gösterilerde bilerek şiddet yaptığı yer alıyor.