11 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 11 Eylül "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 56 artarak 6 bin 951'e yükseldi. 1671 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 288 bin 126'ya ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 117 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 256 bin 524 oldu. Son 24 saatte 112 bin 213 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 223, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı Twitter hesabından paylaşımda, "Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün" ifadelerini kullandı.