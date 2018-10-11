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Bugün hava nasıl olacak? 11 Ekim Perşembe Meteoroloji hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumuna ilişkin son dakika tahminleri yayımlandı. İşte 11 Ekim 2018 Perşembe hava durumuna göre, Marmara Bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin 11 Ekim Perşembe hava durumu tahmini bilgileri…

11 Ekim 2018 Perşembe 09:20
Bugün hava nasıl olacak? 11 Ekim Perşembe Meteoroloji hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumuna ilişkin son dakika tahminleri yayımlandı. İşte 11 Ekim 2018 Perşembe hava durumuna göre, Marmara Bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin 11 Ekim Perşembe hava durumu tahmini bilgileri…

Meteoroloji'nin sitesinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi. Özellikle Marmara bölgesine yapılan uyarılarda yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi. Yola çıkacak olan bireyler hava durumu bilgisini internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? Yağmur ne zamana kadar yağacak? İşte il il tüm yurtta hava durumu raporları...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 23

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 29

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:20
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. Erzurum
  5. Diyarbakır
  6. Bursa
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Adana
  10. bugün hava durumu nasıl olacak?
  11. Yağmur ne zamana kadar yağacak?
  12. Son dakika hava durumu raporu
  13. stanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
  14. İstanbul bugün hava durumu nasıl olacak?

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