Bugün hava nasıl olacak? 11 Ekim Perşembe Meteoroloji hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumuna ilişkin son dakika tahminleri yayımlandı. İşte 11 Ekim 2018 Perşembe hava durumuna göre, Marmara Bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin 11 Ekim Perşembe hava durumu tahmini bilgileri…11 Ekim 2018 Perşembe 09:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumuna ilişkin son dakika tahminleri yayımlandı. İşte 11 Ekim 2018 Perşembe hava durumuna göre, Marmara Bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin 11 Ekim Perşembe hava durumu tahmini bilgileri…
Meteoroloji'nin sitesinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi. Özellikle Marmara bölgesine yapılan uyarılarda yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi. Yola çıkacak olan bireyler hava durumu bilgisini internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? Yağmur ne zamana kadar yağacak? İşte il il tüm yurtta hava durumu raporları...
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 23
İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 23
İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26
Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 23
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 29
YORUM YAZ