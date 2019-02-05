0553 313 94 23

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün doktoruna 7,5 yıl hapis

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru Sedat Caner, Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

05 Şubat 2019 Salı 16:00
11. Cumhurbaşkanı Gül'ün doktoruna 7,5 yıl hapis

ANKARA (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru ve eski Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü Sedat Caner'e, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Caner hakkında açılan dava karara bağlandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Caner'i, FETÖ kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme hükümle birlikte, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza verme şartıyla tutuklu sanık Caner'in tahliyesini kararlaştırdı.

Caner'in, iddianamede ve Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünde de "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede, Caner'in, 2012-2015 arasında 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün doktoru ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü olarak çalıştığı, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesinde görev yaparken, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihracına karar verildiği belirtilmişti.

Caner'in, adına kayıtlı GSM hattı ile FETÖ'nün tepe yönetiminde yer alan Tuncay Delibaşı ve Hamdi Akın İpek ile yoğun telefon görüşmesi ve mesaj trafiği olduğuna yer verilen iddianamede, sanığın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'daki hesabını artırdığı ve ByLock kullandığı da kaydedilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:00
  1. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. Sedat Caner

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Et ve Süt Kurumu (ESK) engelli işçi kadrosuna Telefon Santral Operatörü alıyor
    1. Et ve Süt Kurumu (ESK) engelli işçi..
    2. İstanbul'da inşaatları durduran karar!
    3. Mersin'de, muz yüklü konteynerde 530..
    4. Sağlık Bakanı Koca: "İlaç sayılarıyla..
    5. BM'den Libya için acil insanı yardım..
    6. Açlık grevindeydi... Eren Erdem daha..
    7. "Camia olarak kenetlenmiş durumdayız"
    8. Erzurumspor'da Medipol Başakşehir maçı..
    9. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu..
    10. FETÖ'cü iş adamı ve akrabalarına hapis..
    11. Yeni BM görevlisi Sana'ya ulaştı
    12. Husilerden "elimizde Suudlu esir..
    13. Gül'ün doktoruna hapis cezası verildi
    14. Maduro açık açık söyledi! 'Trump'ın..
    15. Antalya'da "Kay-Sür-Yüz" yarışları..
    16. İstanbul'da feci kaza! Ortalık savaş..
    17. Esed rejiminden Hama’da camiye saldırı..
    18. 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün doktoruna 7,5..
    19. ABD çekilmiyor aksine yerleşiyor!..
    20. İP’ten AK Parti’ye geçen vekil ilk kez..
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?