11. Cumhurbaşkanı Gül'ün doktoruna 7,5 yıl hapis

ANKARA (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru ve eski Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü Sedat Caner'e, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Caner hakkında açılan dava karara bağlandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Caner'i, FETÖ kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme hükümle birlikte, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza verme şartıyla tutuklu sanık Caner'in tahliyesini kararlaştırdı.

Caner'in, iddianamede ve Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünde de "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede, Caner'in, 2012-2015 arasında 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün doktoru ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü olarak çalıştığı, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesinde görev yaparken, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihracına karar verildiği belirtilmişti.

Caner'in, adına kayıtlı GSM hattı ile FETÖ'nün tepe yönetiminde yer alan Tuncay Delibaşı ve Hamdi Akın İpek ile yoğun telefon görüşmesi ve mesaj trafiği olduğuna yer verilen iddianamede, sanığın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'daki hesabını artırdığı ve ByLock kullandığı da kaydedilmişti.