11. Cumhurbaşkanı Gül, oyunu kullandı
Abdullah Gül: "Memleketimiz, ülkemiz için hayırlı olsun inşallah"31 Mart 2019 Pazar 13:27
İSTANBUL (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte gelen Abdullah Gül, görevlilere kolaylıklar diledi.
Abdullah Gül, okuldan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir Türk vatandaşı olarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, oyumuzu kullandık. Memleketimiz, ülkemiz için hayırlı olsun inşallah." dedi.
11. Cumhurbaşkanı Gül, okul çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
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