11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu
11. Cumhurbaşkanı Gül'ün annesi Adeviye Gül'ün, Ankara'da kızının evinde düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı.17 Kasım 2018 Cumartesi 09:46
Ankara'da oturan kızı Hatice Tekelioğlu'na bir süredir misafir olan 3 çocuk annesi Adeviye Gül, evde ayağının takılması sonucu düştü. Sağ kalça kemiği kırılan Adeviye Gül, Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edildi. Abdullah Gül İstanbul'dan kardeşi Macit Gül ise Kayseri'den Ankara'ya giderek, annelerini yalnız bırakmadı.
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