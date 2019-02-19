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11 çocuğa işkence iddialarını Emniyet Genel Müdürlüğü yalanladı

Van’ın İpekyolu ilçesinde 11 çocuğun gözaltına alınması ve sonrasında bazı basın organlarında çıkan “İşkence gören çocuklar serbest bırakıldı” şeklinde haberleri Emniyet Genel Müdürlüğü görüntülerle yalanladı.

19 Şubat 2019 Salı 18:38
11 çocuğa işkence iddialarını Emniyet Genel Müdürlüğü yalanladı

Van’ın İpekyolu ilçesinde 11 çocuğun gözaltına alınması ve sonrasında bazı basın organlarında çıkan “İşkence gören çocuklar serbest bırakıldı” şeklinde haberleri Emniyet Genel Müdürlüğü görüntülerle yalanladı.



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Habere konu olan 11 çocuğa yönelik işkence gördükleri yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, bahse konu yaşı küçük şahıslar 15.02.2019 tarihinde Van’da, bölücü terör örgütü başının yakalanışının yıl dönümü sebebiyle terör örgütünün yaptığı yasa dışı eylem çağrısı üzerine polise ve polis araçlarına karşı taşlı, molotof kokteyli saldırı düzenlemiş ve olaylar esnasında bir polis memurunu da yaralamışlardır. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinden kimliklerini gizlemek amacıyla kullandıkları maske, eşarp, eldiven ve polise saldırı amacıyla kullandıkları havai fişekler ele geçirilmiş, şüphelilere ait cep telefonlarında ise terör örgütünü övücü mahiyette örgütsel paylaşımların ve örgütsel dokümanların bulunduğu anlaşılmıştır. Her zaman gerçekleri çarpıtmayı, yalan söylemeyi, iftira atmayı alışkanlık haline getiren bir takım çevrelerin ve onların avukatlarının ’gözaltında işkence’ iddialarını mesnetsiz ve hukuk dışı bir şekilde dile getirmelerinin, kendi sempatizan kitlelerini kışkırtma, güvenlik güçlerimizi yıpratma ve itibarsızlaştırma amacına matuf olduğu bilinen bir gerçektir. Habere konu edilen şüpheliler hakkında yapılan tüm işlemler, hukuka uygun olarak yasal mevzuat ve yetkili adli makamların talimatları çerçevesinde yerine getirilmiş olup, olayların bilinçli olarak çarpıtılması ve terör örgütüne destek veren tavrı nedeniyle ilgili baro ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Türk Polis Teşkilatı olarak terör örgütleriyle mücadelemizi, evrensel hukuk ilkeleri, insani değerler ve hukukun üstünlüğü prensibine uygun olarak, yasal görev sınırları içerisindeki yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:38
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