ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi kurumların, Türkiye'nin kültür mirasının korunmasına büyük katkı sağladığını belirterek, "Tüm dünyada sizlerin (Kültür ve Turizm Bakanlığı) desteğini görüyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Sheraton Otel'de düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'nda (BKON), büyükelçiler onuruna verilen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, TİKA, YEE ve YTB gibi kurumların, Türkiye'nin kültür mirasının korunmasına sağladığı katkıya dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasında hayati roller oynayan bu kurumların, bakanlığı ve dış misyonlarının birlikte mesai verdiği ana unsurlar olduğunu söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu alanlarda bakanlık ve bağlı kurumlarının yakın iş birliğinden ötürü, yemekte büyükelçilere hitap eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkürlerini sundu.

Yurt dışında "büyük bir aile" olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, Bakan Ersoy'a hitaben, "Bakanlığınız ve bağlı kuruluşları ile çalışmaya devam edeceğiz. Tüm dünyada sizlerin desteğini görüyoruz." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da bir ülkenin temsil yükünü omuzlamanın, çok meşakkatli ve son derece hassas bir vazife olduğunu belirtti.

Görevlerini hakkıyla yerine getirebilmek ve milletini, devletini layıkıyla temsil edebilmek adına yoğun mesai harcayan büyükelçilere ve elçilik çalışanlarına şükranlarını sunan Ersoy, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ersoy, Türkiye'nin hayata geçirdiği politika değişikliklerinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hız ve yoğunluk kazandığını, bürokrasi yükünün minimum seviyeye indirildiğini vurguladı.

- "Büyükelçilerimiz çift yönlü bilgi kaynağıdır"

Ersoy, Bakanlık olarak Türkiye'nin kültüründen doğasına, arkeolojisinden gastronomisine kadar rakipsiz zenginliklerini güçlü bir tanıtım hamlesiyle yaptıklarını anlattı.

Başta sinema ve dizi sektörü olmak üzere gerek dünya çapında proje ve yapımlarla, gerekse organizasyon ve etkinliklerle Türkiye'yi bir sanat ülkesi konumuna yükseltmek için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Ersoy, "Nitelikli turistin aradığı her türlü özelliği en iddialı ve ülkemize yakışır ayrıcalıkta sunmanın gayreti içerisindeyiz. Dolayısıyla hitap ettiğimiz insanları iyi anlayabilmeli ve kendimizi de çok iyi anlatabilmeliyiz. İşte bu noktada büyükelçiliklerimiz sözümüz, gözümüz ve kulağımız olarak bizlere büyük fayda sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçileri, "çift yönlü bilgi kaynağı" olarak gördüklerini dile getiren Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Sizler Türk milletinin kültür ve değerlerinin temsilcilerisiniz. Bununla birlikte görev yaptığınız ülkelerin ve toplumların, kültür ve değerlerine de son derece hakim, bu konulardaki bilgi ve deneyiminizle istisna insanlarsınız. Sizlerin, her iki yöne açılan adeta kültür penceresi niteliğindeki donanımınız, Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz uluslararası tanıtım, organizasyon ve etkinliklerde bizlerin en büyük güvencelerinden ve en sağlam dayanaklarından biridir. Tabii büyükelçilerimizin görevleri ile Bakanlığımıza bağlı TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi teşkilatlarımızın çalışmaları da büyük paralellik içermektedir."

TİKA'nın, sadece son bir yılda gerçekleştirdiği çalışmalara bakıldığında, 120 ülkede, sağlıktan eğitime birçok farklı sektörde bin 500'den fazla proje ve faaliyet görüldüğünü belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"YTB ise sayıları 6,5 milyonu geçen yurt dışı vatandaşlarımıza, kardeş topluluklara ve uluslararası öğrencilere yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Başkanlığımız yurt içi ve yurt dışında, Türkiye bursları ile akademik ve kültürel rehberlik başlıklarında son bir yıl içerisinde 97 proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaların maddi tutarı proje ve doğrudan mali destek olarak 140 milyon liradır. Yunus Emre Enstitüsü, son bir yılda 52 ülkede, 65 şehirde, 25 farklı alanda, tam 821 faaliyet gerçekleştirmiştir. Bu süreçte 23 üniversitede 43 Türkolog görevlendirmiş, 194 okulda 10 bin 545 öğrenciye Türkçe öğretimi sağlamıştır. Ayrıca Enstitümüz, 2018-2019 döneminde faaliyet alanına Madrid, Melbourne, Seul ve Dublin'i de eklemiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Selçuklu ve Osmanlı döneminde kurulmuş 52 bin vakıf adına çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne kadar, 5 bin 250 vakıf eseri restore edilmiştir."

- "Bir farkındalık da oluşturmak zorundayız"



Bakanlık olarak Avrupa’da turizme yönelik proje ve tanıtımlarla, çok güçlü pozitif bir algı oluşturduklarını memnuniyetle ifade edebileceğini, ancak bununla yetinmek gibi bir anlayışı da kabul etmediklerini ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, son dönemde değişen ve yenilenen turizm mantalitesi ile dünyanın her bölgesinde Ortadoğu, Arap coğrafyası ve özellikle de Asya'da, Avrupa'da elde edilen başarıyı devam ettirmek için yoğun bir tanıtım, turizm ve kültür faaliyeti içinde bulunduklarını anlattı.

Bakan Ersoy, yurt dışında düzenlenen etkinlikler konusunda da bilgi vererek, "Çin’de Türkiye Turizm Yılı", Japonya’da "Türk Kültür Yılı", "Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" ve "Türkmenistan Kültür Günleri" kapsamında düzenlenen faaliyetlere değindi.



Kültür ve turizm çalışmalarını Türkiye adına dünyanın her bölgesinde aynı yoğunluk ve ciddiyetle sürdürdüklerini ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zambiya, Surinam, Kamboçya, Slovakya, Hırvatistan, Küba, Çad, Belarus, Ruanda ile kültür ve turizm alanında iş birliği, mutabakat zaptı, iş birliği programı, eylem planı protokollerini imzaladık.Tabii ki devletlerarası ilişkilerin gelişmesi, siyasi kurumların, karşılıklı etkileşimi son derece önemlidir. Ancak bununla o ülke halklarının zihninde bir farkındalık da oluşturmak zorundayız. Bizi bizden dinleyen, dışarıdan edilgen olarak değil, bizzat etken olarak Türkiye’yi araştıran, öğrenen ve samimi bir destek sunan kamuoyu meydana getirmek ciddi bir başarıdır."

Bakanlık olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin başarıyı yakaladığını görmekten büyük memnuniyet duyulduğunu ifade eden Ersoy, "2019 Japonya'da Türk Kültür Yılı etkinliklerine başladığımız henüz ilk birkaç ay içinde, Japonların, internette hakkında en çok arama yaptıkları ülkenin, Türkiye olduğunu gördük. Japonya’da olduğu gibi Rusya’da da aynı şekilde 'Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı' etkinliklerimiz sürmekte ve halihazırda gelen turist rakamları büyük bir başarıyı açıkça göstermektedir." dedi.

Türkiye'nin 28 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla Dünya Turizm Örgütü Yürütme Kurulu üyesi olduğunu hatırlatıp Türkiye'yi dünyada en güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin dış politikasında, büyükelçilerimizin icra ettikleri görevin önemi açıktır. Özele indiğimizde de sizlerin çalışmaları, Bakanlığımız için son derece önemli ve değerlidir.Hepimiz, kendi görev alanlarımızda ortak bir hedefe ulaşmak için çalışıyoruz. Bu hedef aziz milletimizin refahı, huzuru ve güvenliğidir. Bu hedef güçlü, tam bağımsız ve lider Türkiye'dir. Bizler, milletimizi ve ülkemizi, bu büyük ülküye ulaştıracak devlet mekanizmasının dişlileriyiz. Ne kadar uyum içinde çalışırsak, başarı o kadar yakın, mutlak ve kalıcı olacaktır."

Bakan Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nezdinde harcadıkları yoğun mesai adına, büyükelçilere teşekkür etti.

- "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı" kasım ayında aktif olacak

Öte yandan Ersoy, geçen ay Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yasalaştığını; eylül, ekim ayı gibi faaliyete geçeceğini, kasım ayında ise dünya genelinde Türkiye'nin tanıtımına başlayacaklarını söyledi.

Büyükelçilere, bu ajansın kurulma nedenleri hakkında bilgi veren Ersoy, turizm gelirinin artırılması açısından önemine işaret etti.

Bakan Ersoy, "Ajansın bölümleri içinde Türkiye'ye yolcu tedariki sağlayan ülkelerin tanımlaması yapılmış durumdadır. Bu ülke masalarında görevli arkadaşlarımız sizlerle yoğun mesai yapacak. Türkiye algısı ile ilgili çok büyük çalışmalar yapmamız gerekiyor." diyerek ajansın çalışmaları konusunda destek istedi.