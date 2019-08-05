11. Büyükelçiler Konferansı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) kapsamında Ankara'da bulunan Özersay'la bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.







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