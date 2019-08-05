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11. Büyükelçiler Konferansı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:57
11. Büyükelçiler Konferansı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı için dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Çavuşoğlu ve büyükelçiler, merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Çavuşoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 11. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle banisi olduğunuz Cumhuriyetimizin dünyanın her köşesinde görevli büyükelçileriyle bir kez daha huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyoruz.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti, 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkeniz doğrultusunda bölgesel ve küresel ölçekte barış, güvenlik ve istikrara katkıda bulunmaya devam ediyor.

Yürüttüğümüz girişimci ve insani dış politikayla, sahada ve masada güçlü diplomasi anlayışıyla dünyanın her köşesinde etkin ve itibarlıyız. 243 misyonla dünyanın en yaygın diplomatik ve konsolosluk ağına sahip ülkelerden biriyiz.

Samsun'a çıkarak başlattığınız Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümünde, gösterdiğiniz istikamette Cumhuriyetimizi 2023 hedeflerine ve ötesine taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yoldaki en temel dayanağımız, her zaman olduğu gibi, hizmetkarı olmaktan onur duyduğumuz yüce milletimizden aldığımız güçtür.

Bu düşüncelerle, aziz hatıranız önünde minnet, sevgi ve saygıyla eğiliyor, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

- 11. Büyükelçiler Konferansı

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla 2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 11'incisi, bu yıl 3-9 Ağustos'ta Ankara ve Samsun'da düzenleniyor.

Türk dış politikasına dair kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağı konferansın bu yılki teması "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" olarak belirlendi.

Konferans kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilecek büyükelçilere kabine üyeleri, üst düzey kamu görevlileriyle bazı yabancı konuklar hitapta bulunacak.

- Büyükelçiler, konferansın son günü Samsun'u ziyaret edecek

Ekonomi, güvenlik ve savunma konuları, konferansın odak noktalarını oluştururken kriz yönetimi ve çatışmaların çözümüyle yükselen popülizm ve ırkçılık konularında da paneller düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve büyükelçiler, Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı vesilesiyle konferansın son günü Samsun'u ziyaret edecek.

Konferans kapsamında ayrıca Dışişleri Bakanlığı arşivinde muhafaza edilen ve önceden hiç yayımlanmamış belgeler, "100. Yılında 1919: Arşivimizden Belgeler" başlıklı kitapla kamuoyuyla paylaşılacak.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:57
  1. Anıtkabir
  2. Büyükelçiler Konferansı
  3. Dışişleri Bakanlığı
  4. Mevlüt Çavuşoğlu

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