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11. Büyükelçiler Konferansı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilerle Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti- Bakan Çavuşoğlu:- "Dışişleri camiası olarak şehitlerimize ve hatıralarına çok şey borçluyuz. İçeride daha sıkı kenetleniyoruz, dışarıda terör belasıyla mücadelede azmimiz pekişiyor. İşimizi aşk ve vakarla yaparken vatana olan o tarifsiz sevgimiz daha da artıyor"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:55
11. Büyükelçiler Konferansı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dışişleri camiası olarak şehitlerimize ve hatıralarına çok şey borçluyuz. İçeride daha sıkı kenetleniyoruz, dışarıda terör belasıyla mücadelede azmimiz pekişiyor. İşimizi aşk ve vakarla yaparken vatana olan o tarifsiz sevgimiz daha da artıyor." dedi.

Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninden önce Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerle Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Saygı duruşunun ardından kürsüde konuşan Çavuşoğlu, bu yıl da Büyükelçiler Konferansı'na meslek şehitlerini anarak başladıklarını söyledi.

Çok sayıda diplomat, kamu görevlisi ile aile yakınlarının görev başında hain saldırıların hedefi olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Çok sayıda kamu görevlimiz ve aile mensupları, aziz milletimizin ferdi olmanın gururuyla görevlerini yerine getirirken hain terör saldırılarının hedefleri oldular. Bu saldırıların son hedefi, acısı hala çok taze olan Erbil Başkonsolosluğumuz görevlisi çalışma arkadaşımız Osman Köse idi. Dışişleri camiası olarak şehitlerimize ve hatıralarına çok şey borçluyuz. İçeride daha sıkı kenetleniyoruz, dışarıda terör belasıyla mücadelede azmimiz pekişiyor. İşimizi aşk ve vakarla yaparken vatana olan o tarifsiz sevgimiz daha da artıyor."

Bakan Çavuşoğlu şehitlerin yakınlarına da şöyle seslendi:

"Bugün sadece Dışişleri camiası olarak değil, 82 milyonluk Türk milletinin fertleri olarak acınızı derinden paylaşıyoruz. Metanet ve fedakarlığınızın tarifi, bizim ve bu milletin size duyduğu minnetin ölçüsü yoktur. Sizler vatan evlatlarınızın bizlere olan emanetisiniz, her daim yanınızda olmaya, şehitlerimizin anılarını gururla yaşatmaya devam edeceğiz."

Mesai arkadaşlarına hitaben Çavuşoğlu, Türk diplomatı olmanın zorluklarını anlattı.

Çavuşoğlu, "Her biriniz vatanımızı, milletimizi ve şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde temsil ediyorsunuz. Kimi zaman ailenize bile hissettiremediğiniz tehditler altında daima müteyakkız bir yaşam sürdürürken milli menfaatlerimizi ilerletmek için canla başla çabalıyorsunuz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını bu bilinçle gelecek nesillerimize aktarıyorsunuz. Türk diplomatı olmak zordur, bizi gururlandıran ise işte bu zorluktur." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Türk olmanın bedelini canlarıyla ödeyen şehitlere" Allah'tan rahmet dileyerek hatıralarını sonsuz saygı ve minnetle yad ettiğini dile getirdi.

Tören, Hacı Bayramı Veli Camisi imam hatibi Yunus Koçak'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti, Çavuşoğlu'nun anıta çelenk ve kabirlere gül bırakmasıyla sona erdi.

- 11. Büyükelçiler Konferansı

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla 2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 11'incisi, bu yıl 3-9 Ağustos'ta Ankara ve Samsun'da düzenleniyor.

Türk dış politikasına dair kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağı konferansın bu yılki teması "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" olarak belirlendi.

Konferans kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilecek büyükelçilere kabine üyeleri, üst düzey kamu görevlileriyle bazı yabancı konuklar hitapta bulunacak.

- Büyükelçiler, konferansın son günü Samsun'u ziyaret edecek

Ekonomi, güvenlik ve savunma konuları, konferansın odak noktalarını oluştururken kriz yönetimi ve çatışmaların çözümüyle yükselen popülizm ve ırkçılık konularında da paneller düzenlenecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve büyükelçiler, Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı vesilesiyle konferansın son günü Samsun'u ziyaret edecek.

Konferans kapsamında ayrıca Dışişleri Bakanlığı arşivinde muhafaza edilen ve önceden hiç yayımlanmamış belgeler, "100. Yılında 1919: Arşivimizden Belgeler" başlıklı kitapla kamuoyuyla paylaşılacak.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:55
  1. Cebeci Asri Mezarlığı
  2. Dışişleri Şehitliği
  3. Mevlüt Çavuşoğlu

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