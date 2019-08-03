"11. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı"

MANİSA (AA) - Manisa'da, 11. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nın ikincisi gerçekleştirildi.

11. Bölge düzeyinde gerçekleştirilen toplantıya, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Denizli Valisi Hasan Karahan, Aydın Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, Muğla Vali Vekili Turgut Çelenkoğlu, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Manisa Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanları ile İl Göç İdaresi Müdürlerinden oluşan heyetler katıldı.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, toplantıda düzensiz göç ile mücadele kapsamında iller bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği belirtildi. 11. Bölgede yer alan İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak ve Denizli il sınırında yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler ile istatistiki bilgilerin paylaşıldığı ve düzensiz göçle mücadelenin kesintisiz devam edeceği, her kademede sürdürülen koordinasyon ile iş birliğinin daha da artırılacağı bildirildi.