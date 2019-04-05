0553 313 94 23

"11 bin olan oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: - "Bugün de sayımlar devam ediyor. 11 bin oyun yapılan itirazlar neticesinde lehimize çevrildiğini gördük"- "Şu an itibariyle 11 bin olan oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda. Yani bizim lehimize tescil edilmiş oldu. Bu sürekli artarak devam ediyor. İnşallah son ana kadar milletimizin kullanmış olduğu oyları da koruyacağımızı beyan ediyoruz"

05 Nisan 2019 Cuma 03:36
"11 bin olan oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Bugün de sayımlar devam ediyor. Sabah yapılan basın açıklamasında, 11 bin oyun yapılan itirazlar neticesinde lehimize çevrildiğini gördük. Şu an itibariyle 11 bin olan oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda. Yani bizim lehimize tescil edilmiş oldu. Bu sürekli artarak devam ediyor. İnşallah son ana kadar milletimizin kullanmış olduğu oyları da koruyacağımızı beyan ediyoruz." dedi.

Şenocak, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul İl Seçim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda geçersiz oyların sayımına devam edildiğini belirtti.

Bayram Şenocak, "İçeride işler yolunda, demokrasi gayet işliyor. Oylar gayet şeffaf bir şekilde sayılıyor. Gerekirse canlı yayında, gerekirse en şeffaf bir şekilde milletimizi aydınlatmamız lazım. Biz her bir oyun çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Çünkü milletimiz sandığa gitti ve iradeyi ortaya koymaya karar verdi. Bizim de bu ortaya konulan iradenin sonuna kadar yanında olup, milletimizin oyuna sahip çıkmamız lazım, sonuç ne olursa olsun." ifadelerini kullandı.

Milletin oyunu sonuna kadar şeffaf bir şekilde korumaya gayret ettiklerini belirten Şenocak, şunları kaydetti:

"Bugün de sayımlar devam ediyor. Sabah yapılan basın açıklamasında, 11 bin oyun yapılan itirazlar neticesinde lehimize çevrildiğini gördük. Şu an itibariyle 11 bin olan oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda. Yani bizim lehimize tescil edilmiş oldu. Bu sürekli artarak devam ediyor. İnşallah son ana kadar milletimizin kullanmış olduğu oyları da koruyacağımızı beyan ediyoruz.

Beyoğlu'ndan başladık. Yarın sabahtan itibaren devam edebilir ama İl Seçim Kurulunun alacağı kararlara bağlı olarak değişebilir. O yönde taleplerimiz var. Bizim ilçeler bazında yapmış olduğumuz çalışmalarda... Orada şeffaflığa aykırı bir durum varsa biz gerekli itirazlarımızı yerine getiriyoruz. İlk önce ilçe seçim kurulları, olmuyorsa il seçim kurulu, olmuyorsa bir üstü, bunun hiyerarşisi bellidir. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, bu akşam Beyoğlu'nda çalışmaları hayata geçirmiş olduk, inşallah güzel sonuçlar alırız. Şu an Beyoğlu'nda sonuçların lehimize sonuçlandığını görmekteyiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 03:36
  1. açıklama
  2. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak
  3. Beyoğlu
  4. Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (ANKARA) YSK Başkanı Sadi Güven: "Süreç devam ediyor, itirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım"
    1. (ANKARA) YSK Başkanı Sadi Güven:..
    2. "11 bin olan oyumuz 12 bin 300'e..
    3. THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan..
    4. Assange'ın "Ekvador Büyükelçiliğinden..
    5. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram..
    6. Atatürk Havalimanı’nda büyük taşınma..
    7. Odunlukta çıkan yangın, sıçradığı evi..
    8. İstanbul Havalimanı’nı büyük göçü..
    9. YSK Yalova’da İl Seçim Kurulu kararını..
    10. A Milli Kadın Hentbol Takımı’nda hedef..
    11. Atatürk Havalimanı'nda taşınma..
    12. "İtirazlar bazında tek tek açıklama..
    13. Vali Kaldırım, “ Kavak köyünde 1,..
    14. "Almanya hukuk devleti olduğunu NSU..
    15. O ilçede bin 900 oy AK Parti'ye geçti!
    16. Ülke şokta! Yangın kontrol altına..
    17. Gezi provokatörleri yine sahnede!..
    18. Deprem anı kameraya yansıdı
    19. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Bunlar..
    20. Kahramanmaraş’ta liseler arası ses..
    21. Atatürk Havalimanı’nda "taşınma"..
    22. Ağrı Belediye BaşkanıSavcı Sayan'dan..
    23. "Libya'da bu şartlar altında ulusal..
    24. Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara..
    25. Fenerbahçe’nin play-off’taki rakibi..
    26. "Basiretsiz yaklaşım karşısında..
    27. Çavuşoğlu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik..
    28. TEM’de 3 araç birbirine girdi: 1’i..
    29. Yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan..
    30. Kuşadası Körfezi’nde sürüklenen 26’sı..
    ABD'den Türkiye yine tehdit dolu mesaj
    ABD'den Türkiye yine tehdit dolu mesaj
    AK Parti'den flaş açıklama: Makas daralıyor! Artıya geçmeye çok az kaldı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Makas daralıyor! Artıya geçmeye çok az kaldı!
    AK Parti İstanbul'da son durumu açıkladı
    AK Parti İstanbul'da son durumu açıkladı
    CHP itiraz ettiğine bin pişman! Cumhur İttifakı'nın oyları arttı
    CHP itiraz ettiğine bin pişman! Cumhur İttifakı'nın oyları arttı
    CHP ve İmamoğlu'nun adaletten kaçma telaşı!
    CHP ve İmamoğlu'nun adaletten kaçma telaşı!

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu
    Demokrasi yanlışlardan birini seçme özgürlüğü değildir!
    Demokrasi yanlışlardan birini seçme özgürlüğü değildir!