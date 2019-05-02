11 bin 964 araca 3 milyon 46 bin lira hız cezası

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılının ilk 3 ayında yaptıkları uygulamalarla 170 bin 369 aracı denetledi. Alkollü araç kullanan 256 kişinin sürücü belgesini geri alan ekipler, 11 bin 964 araç sürücüsüne hız ihlali nedeniyle 3 milyon 46 bin 127 lira ceza yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesi olan Adana-Antalya ve Karaman il sınırlarına kadar olan şehirlerarası karayolunda, otoyolda Çeşmeli-Stadyum arası, D-400 karayolu Çeşmeli-Kızkalesi arası, D-400 karayolu Mersin-Adana arası, otoyolda Adana-Tarsus ve Pozantı-Damlama mevki arası, Silifke-Kızkalesi arası, Mut-Silifke arası, Aydıncık-Bozyazı arasında uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler, 2019 yılının ilk 3 ayında yaptığı uygulamalarla 170 bin 369 araç denetlendi. Bu denetimlerde alkollü araç kullanması nedeniyle 256 araç sürücüsünün ehliyetine el koyan ekipler, 471 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan 950 bin 478 lira para cezası kesti. Hız ihlali yapan 11 bin 964 sürücüye de 3 milyon 46 bin 127 lira ceza kesen ekipler, 972 araç sürücüsüne de seyir halinde cep telefon kullanmaktan 228 bin 20 lira ceza yazdı. Emniyet kemeri kullanmayan bin 22 sürücüye de 110 bin 376 lira ceza kesen ekipler, bin 4 araç sürücüsüne de kırmızı ışık ihlali nedeniyle 235 bin 940 lira cezai işlem uyguladı.

3 ay içinde meydana gelen trafik kazalarının nedenlerini de araştıran ekipler, kazaların yüzde 43’ünün yağmurlu havalarda aşırı hızdan, yüzde 12’sinin ise alkollü araç kullanmaktan meydana geldiğini belirledi. Ekipler, kazaların özellikle Çeşmeli-Erdemli arasında Kargıpınarı ve Tömük, Erdemli-Silifke arasında Ayaş, Narlıkuyu-Silifke arası ile Silifke-Taşucu arası, Aydıncık-Bozyazı arasında, otoyolda ise Tarsus batı gişeleri ile kavşaklar mevkileri arasında yoğunlaştığını tespit etti.