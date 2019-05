11 bin 216 cami hazır! Mü'minler itikafa koşuyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca, ramazan ayının önemli sünnetlerinden itikaf ibadetini yerine getirmek isteyenler için Türkiye genelinde 11 bin 216 cami hazırlandı.

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adab içerisinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf" ibadeti, ramazanın son 10 gününde gerçekleştiriliyor. İtikafa girenlere "mütekif" veya "akif" deniliyor.

Modern hayatın yoğunluğu içerisinde kendisine zaman ayıramayan Müslümanlar için bulunmaz bir nimet olarak değerlendirilen "itikaf" ibadeti, ramazanın manevi ikliminden yararlanmak ve Kadir Gecesi'ni tam olarak idrak edebilmek adına da önem taşıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu sene ramazanda itikafa girilecek camiler belirlenerek yurt genelinde 11 bin 216 cami hazırlandı.

Buna göre, ülke genelinde itikafa girilen cami sayısı bakımından ilk üç sırada 717 rakamı ile Diyarbakır, 570 rakamı ile Şanlıurfa ve 441 rakamı ile Van yer aldı.

Diyanetin sitesinden camilerin listesine ulaşılabilecek

Diğer il ve büyükşehirlerde ise başta merkez camiler olmak üzere pek çok caminin itikaf ibadeti için kapıları açılıyor.

İstanbul'da Şehzadebaşı Camisi başta olmak üzere 401, Ankara'da 344 ve İzmir'de 144 camide itikafa girilebilecek.

Vatandaşlar, itikaf için hazırlanan camilerin listesine, Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayı için hazırladığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

İnternet adresindeki "cami bilgileri" bölümünden ülke, il, ilçe ve faaliyet türü seçimi yapılarak camilerde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlere ulaşabiliyor.

"Toplumda bu sünnetin yaşatılması gerekir"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Kaşif Hamdi Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in Mescid-i Nebevi'de itikafa çekilmek amacıyla kendisine "çadır" diye tabir edilen bir bölüm hazırlayıp belirli bir zaman dilimini ibadetle geçirdiğini, onun vefatının ardından eşlerinin de itikaf ibadetini sürdürdüğünü söyledi.

Hazreti Muhammed'in devamlı olarak işleyip nadiren terkettiği, farz ve vacib olmayan amellerine "sünneti müekkede" denildiğini hatırlatan Okur, "İtikaf, 'sünneti müekkede' olarak nitelenen bir ibadettir. Aynı zamanda kifai bir sünnettir. 'Kifai sünnet' demesi şu anlama geliyor; toplumda bu sünnetin yaşatılması gerekir. Herkes bunu yapmaya imkan bulamaz ama her şehirde en azından belli sayıda insanın bunu yapması, bu sünnetin yaşatılması açısından önemlidir." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, ramazanda itikaf ibadetini yerine getirmek isteyenler için Türkiye genelinde 11 bin 216 cami hazırlandığını bildiren Okur, dini kitaplara göre, itikaf için en faziletli mescidler arasında sırasıyla Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa Beytül Makdis ile şehirlerin merkezi camilerinin olduğunu aktardı.

"Nafile itikaf ibadeti cemiyetimizde yaygın bilinmiyor"

Okur, insanın kendisini hesaba çekmesi ve iç dünyasında muhasebe yapmasını sağlaması bakımından itikafın önemli bir ibadet olduğunu vurgulayarak, itikafta Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in hayatı, insanın kendisini dini konularda geliştirecek eserler okuyup Allah'ı tefekkür edebileceğini söyledi.

Modern hayatın hız ile yarıştığını, her şeyin çabuk eskiyip yıprandığını ve zaman zaman insanın kendisini yenilemek için bazı durumlara ihtiyaç duyduğunu aktaran Okur, şunları söyledi:

"Herkesin vakti, mesaisi böyle sünneti müekkede olan 10 günlük itikafı yerine getirmeye müsait olmayabilir. Fakat bir de nafile itikaf var. Bu, cemiyetimizde o kadar yaygın bilinmiyor. Mesela düşünün camiye girdiniz, namaza henüz yarım veya bir saatlik vakit var. Orada bir köşeye çekilip yine ibadet niyetiyle namaza kadar beklemeye itikaf denir ama bu nafile bir itikaftır. 'Bunu yapmaya niyet ediyorum' deyip orada Kur'an-ı Kerim okuyup eğer vakit müsaitse nafile namaz kılıp Efendimizi ve Cenabıhakkın kudretini tefekkür ederek beklemesi dahi bir itikaftır. Onu düzenli yapamayanlar fırsat bulduklarında ara ara bu şekilde itikaf yapmak suretiyle de bu ihtiyacı bir nebze olsun yerine getirebilirler. Belki orada o yaşadıkları hadise kendi zamanını, mesaisini ayarlayıp müekked sünnet olan ramazanın son 10 günündeki itikafa girme noktasında motive de edebilir."

İtikaf nedir, nasıl yapılır?

Bir yerde bekleme, durma ve kendini orada hapsetme. Akıl bâliğ veya temyiz kudretine sahip bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre durması anlamında bir fıkıh terimi.

İtikâf, Kur'an ve sünnetle sabittir. Kur'an'da Ramazan ayının gecelerinden söz edilirken; "... Camilerde itikâfta iken de hanımlarınıza yaklaşmayın..." (el-Bakara, 2/ 187) buyurulur. Başka bir ayette itikâf ibadetinin daha önceki ümmetlerde de yapıldığına işaret edilir (bk. el-Bakara, 2/125). Hz. Peygamber'in özellikle Ramazan içinde ve Ramazanın son on gününde itikâf yaptığını bildiren çeşitli hadis-i şerifler vardır. Hz. Âîşe'nin şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah (s.a.s) Ramazan'ın son on gününde itikâf yaparlardı. Bu durum vefat zamanına kadar bu şekilde devam etmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber'in zevceleri itikâfı sürdürmüşlerdir" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129; bk. Buhârî, İ'tikâf, 1-18; Ezân, 12, 135; Hayz 10; Müslim, İ'tikâf, 1-6; Ebû Dâvud, Ramazân, 3; Savm, 77).

Ebu Hanife'ye göre içinde beş vakit namaz kılman her mescidde itikâfta bulunmak caizdir. Ebu Hanife ve İmam Mâlik'e göre itikâfın nâfile olarak en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan çoğu olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur.

Mesciddeki itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar evde mescit edindikleri bir yerde itikâfta bulunabilir (ez-Zebîdî, Tecrîd-i"Sarîh, Terc. Kamil Miras, Ankara 1984, VI, 323-326).

İtikaf üçe ayrılır:

a. Vacip olan itikâf: Adak olan itikâf vaciptir. Bu, en az bir gün olur ve gündüz oruçla geçirilir. Hz. Ömer, Resulullah (s.a.s)'den, "Cahiliyye devrinde Mescid-i Haram'da bir gece itikâfta bulunmayı adamıştım; ne yapayım" diye sormuş Resulullah (s.a.s); "Adağını yerine getir" buyurmuştur (Buhârı, i'tikâf, 16; Ahmed b. Hanbel, ll, 10).

b- Sünnet olan itikâf: Ramazan'ın son on gününde itikâfa girmek sünnettir. Hz. Âîşe'nin rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.s) orucun farz kılınmasından ömrünün sonuna kadar Ramazan aylarının son on gününde itikâfa girmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129). Bir yerleşim merkezinde bulunan müslümanlardan birisi bu sünneti yerine getirirse, diğerleri üzerinden bu görev düşer. Bu duruma göre, her yerleşim birimi için itikâf sünnet-i kifâye hükmündedir. Bir kişinin bunu yapması o beldedeki diğer müslümanları sorumluluktan kurtardığı gibi Cenâb-ı Hakk'ın, itikâf yapanın ecrini diğer belde müslümanlarına da vereceği umulur.

c- Müstehab (mendub) olan itikâf: Vacip ve sünnet olan itikâfların dışında itikâfa girmek müstehabdır. Bunun belirli bir vakti yoktur. Hatta mescide giren kimse çıkıncaya kadar itikâfa niyet ederse orada kaldığı sürece itikâfta sayılır. Bu itikâfda oruç şart değildir. Bazı müctehidlerin, itikâf süresinin bir saat bile olabileceği görüsünde bulunduklarını yukarıda zikretmiştik.

İtikâfın Şartları

1- Niyet; Niyetsiz itikâf olmaz. Nezredilen itikâfda niyetin ayrıca dil ile ifade edilmesi gerekir.

2- Mescid: Erkeğin, itikafı cemaatle beş vakit namaz kılman mescidde olmalıdır. İtikâfın en faziletlisi Mescid-i Haram'da, sonra Mescid-i Nebevî'de ve sonra da Mescid-i Aksa'da olandır. Diğer mescidlerdeki fazilet cemaatin çokluğuna göre değişir.

3- Oruç: Daha önce de belirttiğimiz gibi vacip olan itikâf için oruç şarttır. Sünnet itikâf Ramazan ayında olduğu için zaten oruçlu bulunma şart vardır.

4- Temizlik: Kadınların hayız ve nifastan temiz olmaları gerekir. Cünüplük oruca mani olmadığı gibi, itikafı da bozmaz. itikâfa giren cami içinde iken ihtilâm olursa, dışarı çıkarak gusül abdesti alır ve yeniden itikâfa devam eder.

İtikâfta erginlik çağına gelmiş olmak şart değildir. Bu nedenle mümeyyiz bir çocuğun itikâfı da geçerlidir.

Kadının itikâfa girebilmesi için kocasının iznini alması şarttır.

İtikâf sırasında kötü ve çirkin söz söylememek, Ramazanın son on gününü ve cemaatı kalabalık olan mescidi tercih etmek, itikâf günlerinde Kur'an, hadis, Allah'ı zikir ve ibadetle meşgul olmak ve temiz elbise giyip güzel kokular sürünmek itikâfın adabındandır.

İtikâfı bozan şeyler

a- Cinsi ilişkide bulunmak. Kur'an-ı Kerimde; "Mescidlerde itikafa çekildiğinizde kadınlarınıza yaklaşmayın " (el-Bakara, 2/187) buyurulur. Öpmek ve kucaklamak gibi şeylerden dolay inzal vaki olursa yine itikâf bozulur.

b- Herhangi bir ihtiyaç yokken mescidden dışarı çıkmak.

c- Bayılmak.

İtikâfa giren kimse mescidden ancak şer'î, zaruri ve tabiî ihtiyaçları için çıkabilir.

İtikâfa giren kimsenin bulunduğu mescidde cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir mescide gitmesi, küçük ve büyük abdest bozmak için mescidden dışarı çıkması tabiî bir ihtiyaçtır.

İçerisinde bulunduğu mescidden zorla çıkarılması ya da şahsı ve eşyası hakkında korkusu sebebiyle başka bir mescide taşınmak için çıkması ise zarûrî ihtiyaç sebebiyle çıkıştır.

Bunların dışında mescidden çıkmak itikâfı bozar. İtikâfda olan kimsenin yemesi, içmesi, uyuması ve ihtiyacı olan şeyleri satın alması mescidde olur (bk. İbn Âbidîn, Reddü'l-Muhtâr, İstanbul 1984, II, 440 vd.; ez-Zebîdî, a.g.e., VI, 323 vd.; Mehmed Zihnî, Ni'met-i İslâm, İstanbul 1328, s. 98 vd.).