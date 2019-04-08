"11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit ettik"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Şimdi soruyorum, bir kişinin başkalarından yardım almadan bütün bunları yapması mümkün mü? Bu işte bir şey demeyelim de ne diyelim, bu işin peşine düşmeyelim de ne yapalım, biz bunları ortaya çıkarmak için gece gündüz çalışmayalım da ne yapalım?" dedi.

Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimindeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sayımlara dair bilgi veren Yavuz, "Maddi hata düzeltmelerinin yüzde 80'i aleyhimize cereyan ediyor. Bu nasıl oluyor? Yüzde 80'i bizim aleyhimize, yüzde 20 kadarı CHP aleyhine. Yüzde 80 nerede, yüzde 20 nerede. Bakın 5 tane oy bizden gitmişse 1 tane oy da CHP'den gitmiş gibi görünüyor. Onun için zaten fark azalıyor. 29 binlerden 15 binlere şu an itibarıyla 14 binlere inmiş görünüyor. CHP yetkilileri nasıl bir algı oluşturmaya çalışıyor? 'Sizden de var, bizden de var.' Rakamları koy ortaya biz koyduk. Bu AK Parti'nin derdi değildir, olmamalıdır. Kılıçdaroğlu ve CHP yetkililerinin bu konudaki yanılgıları ve düştükleri hata şudur, bu sanki sadece AK Parti'nin derdidir gibi bakıyorlar. Biz, seçimi alalım da nasıl alırsak alalım. Her yol mubahtır anlayışını besliyorlar." diye konuştu.

Yavuz, seçimdeki usulsüzlüklerin üstüne gidilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bütün partilerle beraber hareket ederek, bunların temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Maddi hata düzeltimlerine de değinen Yavuz, şöyle devam etti:

"Boş verin, üstüne gitmeyin.' diyorlar. 'Bırakın da bu işin peşini, mazbatamızı alalım.' diyorlar. Yangından mal kaçırırcasına davranıyorlar. Bunu bizden kimse beklemesin. Bizim bize emanet edilen her oya sonuna kadar sahip çıkmak görevimizdir. Hatta bu bizim için vecibedir. Görevdir. Yaptığımız da bu. Dün paylaştıklarımız vardı. Birtakım istatistikleri paylaşmak istiyorum. En sonunda da neden 'Organize usulsüzlük' dediğimizi aktaracağız. 3 konuda çalışmamız oldu. Maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sayımı. Sadece geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine kaydedilen oy sayısı 5 bin 69'dur. Daha da artacak bu. An itibarıyla yüzde 88,5'i sayıldı. 5 bin 69 oy bizim aleyhimize kaydedilmiş gibi görünüyor. Bunlar sadece geçersiz oyların sayımıyla ilgilidir. Zaten CHP yetkilileri aday da başta olmak üzere hep manipülasyon ve algı derdine düştükleri nokta tam bu noktadır. Tüm oyların 5,9'u sayılmıştır. CHP yetkilileri bugün iki rakam telaffuz ettiler. Birisi yüzde 93, birisi yüzde 92. Bir CHP'li yetkili geçersiz oyların sayımı yüzde 92 veya 93 demişse ben çıkıp özür dileyeceğim. Oyların sayımı demişti. Kaldı ki orada da yüzde 93 sayım yok. Orada da yüzde 88 sayım var. Ama oyların sayımı dediğimizde tablo budur. Bu bize ne gösteriyor? Şu anda tüm oyların sayımı anlamında sadece yüzde 5,9'u. Yuvarlak şekilde yüzde 6'sı sayılmıştır. Yazık değil mi?"

Yavuz, sadece yüzde 6'lık bir kısmın sayıldığını yineleyerek, bütün oyların sayılmasını istediklerini kaydetti.

Kurulan ekrandan kime ne kadar oy yazıldığını gösteren Yavuz, "1 Nisan'da 29 bin olan, 2 Nisan'da 24 bine, 3 Nisan'da 21 bine iniyor ve böyle devam ediyor, 19 bin, 18 bin, 17 bin, 15 bin ve bugün 14 binleri görüyorsa ki gördü, demek ki ortada bir yolsuzluk var, bir oy yolsuzluğu var, suistimal var, usulsüzlük var. Bu kesin var da biz bunun bir tarafına organizeli diyoruz. Bu usulsüzlük kesin var. Başka türlü bu olmaz. Dün anlatmaya çalıştım. Siyasi hayatı süresince bu işleri içinde oldum. Bir ilde birkaç taneyi geçen kaydırmaları ya da sehven yazılmış rakamlar görmedim. Ama burada yüzlercesi var. Binlerce problemli iş ve işlem var. Bunların hepsinin üst üste gelmesi mümkün mü? Değil. Gelmiş. O zaman gelmişse biz bilgilerimize dayanarak söylüyorum, daha biz bütün belgeyi ve bilgiyi tam çıkartmadık. Ama var olan sizinle paylaştıklarımız organizeli bir suç işlendiğini ve organizeli bir usulsüzlük yapıldığını bize çok net gösteriyor. Nereden nereye indi. Daha oyların yüzde 6'sı sayılmışken. Neden organizeli usulsüzlük neden diyoruz. Dün bir örnek vermiştik Büyükçekmece'den. Biraz daha netleştirelim isterseniz Büyükçekmece'yi." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Büyükçekmece'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz, şunları söyledi:

"Büyükçekmece Belediyesinde çalışan bir işçi, nüfus müdürlüğünde görevlendirilmiş. Geçici görevlendirmeyle. 28 Mart 2017'de. Bu kişinin görevi nüfus kayıt örneği, yerleşim belgesi ve çok dilli belgeleri tanzim ederek vatandaşa vermek ve ilçe nüfus müdürlüğü tarafından verilen diğer işleri yapmak. Bu kişi ne yapıyor? Bu kişi sahte belge düzenliyor. Birtakım işlemler yapıyor. Bu 353 kişi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan kişilerin adedini gösteriyor. Mesele bu kadar küçük değil. Bu kişi, 28 Mart 2017'de giriyor, 18 Ocak 2019'a kadar çalışıyor. 17 Ocak'a kadar bütün iş bitiyor zaten. Listelerin düzeltilmesi hadisesi 17 Ocak'a kadar devam ediyor. 18 Ocak'ta bu fark ediliyor. Bu alınıyor. Bu kişi 7 bin 486 kişinin kaydından şüphe oluşturacak şekilde, bunların hepsi şüpheli, hepsi sahte belgelere dayalı. Bu sayı sadece 7 bin 486 kişi. Mesele bundan da ibaret değil. Meselenin içerisinde başkaları da var. Bu belediyedeki ayak. Bu belediyedeki kişi eliyle yapılanlar. Direkt yapılanlar. Bunun başka uçları var. Çok organizeli şekilde çalışmışlar. 7 bin 282 kişi ya İstanbul'un ya da Büyükçekmece'nin dışından.Farkında mısınız? Meselenin ayrıntısına indiğimizde insanın tüyleri diken diken oluyor. 100 adres değişikliği formunda kişilerin imzası olmadığı anlaşılıyor. Bu ortaya çıkıyor. Nerelere ve nasıl yapıyor bunu? Bu kişi 104 boş arsaya kişi kaydediyor. 36 inşaat, 35 sahte adres... Yok öyle bir adres. 269 ikamet etmeyen, 31 beyanda bulunmayan, 129 boş daire, 5 konut olmayan... 3 tane tır garajını adres olarak gösteriyor. İki tane anaokulunu adres olarak gösteriyor."

Yavuz, seçmen kaydedildiği iddia edilen yerlerin fotoğraflarını göstererek, buralara kayıtlar yapıldığını anlattı.

Konut olmayan yerlerin adres olarak gösterildiğine vurgu yapan Yavuz, "11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Şimdi soruyorum. Bir kişinin başkalarından yardım almadan bütün bunları yapması mümkün mü? Bu işte bir şey demeyelim de ne diyelim, bu işin peşine düşmeyelim de ne yapalım, biz bunları ortaya çıkarmak için gece gündüz çalışmayalım da ne yapalım?" dedi.

(Sürecek)