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Muharrem İnce, 'PKK' diyemedi!

PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi Meclis'e sokabilmek için kırk takla atan CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün katledilen şehit eşi ve 11 aylık bebeğiyle ilgili taziye mesajı yayınladı. Lakin terörü lanetlediğini ifade eden İnce, terör örgütü PKK'nın ismini anamadı!..

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:07

 yeniakit.com.tr  Sadece 24 Haziran seçimlerinde değil, son yıllarda her seçimde HDP için oy çağrısı yapan, her evden en az bir kişinin "demokrasi için" HDP'ye PKK'nın siyasi ayağına oy verilmesi çağrısı yapan CHP, mezkûr partiyi Meclis'e sokmayı başardı. Özellikle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP için yırtınan CHP, Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması için de çağrı yapıyordu. CHP'li bir çok isim Demirtaş'ın salınmasını isterken, ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Demirtaş için serbest bırakılması çağrısı yapıyordu. Sonradan inkar etse de PKK'lı Selahattin Demirtaş için "özgürlük" söylemleri kayıtlara geçen İnce, dün terör örgütü PKK'nın katlettiği anne ve 11 aylık bebeği için skandal bir mesaj yayınladı. 

PKK'NIN ADINI ANAMADI

Asker eşi ve 11 aylık bebeğinin katledilmesiyle ilgili Twitter hesabından mesaj yayınlayan İnce, terör örgütü PKK'nın adını anamadı. İnce şunlayı yazdı:

"Hakkari Yüksekova’da terör örgütünün saldırısı sonucu yaşamını yitiren astsubayımızın eşine ve 11 aylık yavrumuza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Teröre lanet olsun."

 ASKER EŞİ VE 11 AYLIK BEBEĞİ ŞEHİT OLDU

Terör örgütü PKK, kalleş saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Dün Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı, asker eşinin kullandığı sivil aracın geçişi esnasında infilak ettirildi. Saldırıda asker eşi ve 11 aylık bebeği şehit oldu. Şehitler için resmi tören düzenlendi, cenazeleri Sivas'ta toprağa verilecek. 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:07
  1. Sivas
  2. Hakkari
  3. Muharrem İnce

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