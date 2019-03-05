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11 aylık bebek feci şekilde can verdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dengesini kaybeden akrabasının üzerine düşmesi sonucunda yaralanan 11 aylık bebek hayatını kaybetti.

05 Mart 2019 Salı 00:29
11 aylık bebek feci şekilde can verdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dengesini kaybeden akrabasının üzerine düşmesi sonucunda yaralanan 11 aylık bebek hayatını kaybetti.



Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif ve Olcay Eşsiz çiftinin 11 aylık bebekleri Zeynep Asel, emeklerken, misafirliğe gelen bir akrabası dengesini kaybederek üzerine düştü. Kadının üzerine düştüğü bebek ağır yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Zeynep Asel bebek, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeynep Asel’in kafa tasında çatlak olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Zeynep Asel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

Zeynep Asel’in hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi fenalık geçirirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 00:29
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