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11 aylık bebek 12 saatte hastaneye ulaştırıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Gökçe köyünde ateşi yükselen 11 aylık Hazan Avzem Yalçın için yola çıkan 112 acil sağlık hizmeti ekipleri, 12 saatte köye varabildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:33
11 aylık bebek 12 saatte hastaneye ulaştırıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Gökçe köyünde ateşi yükselen 11 aylık Hazan Avzem Yalçın için yola çıkan 112 acil sağlık hizmeti ekipleri, 12 saatte köye varabildi.


Beytüşşebap ilçesi Gökçe köyünde ateşi yükselen 11 aylık Hazan Avzem Yalçın’ın ateşini düşüremeyen aile, 112 acil sağlık hizmetlerinden ambulans istedi. Hava şartlarının olumsuz olmasından dolayı ekipler köye 12 saatte ulaşabildi. Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği yollarda gece karanlığında köye varan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 11 aylık bebeği hastaneye ulaştırdı. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:33
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