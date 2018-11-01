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Galatasaray ve Fenerbahçe 388. kez karşı karşıya gelecek

Taraflı tarafsız milyonlarca futbolseverin büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taraflar 388. kez kozlarını paylaşacak.

01 Kasım 2018 Perşembe 16:31
Galatasaray ve Fenerbahçe 388. kez karşı karşıya gelecek

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 388. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 109 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 387 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 118 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

Ligde 123. sınav

Galatasaray ile Fenerbahçe, 61. sezonu oynanan lig tarihinde 122 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 39 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 5'i berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 5 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 16:31
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Süper Lig
  4. Ülker Stadı
  5. Papazın Çayırı
  6. Galatasaray-Fenerbahçe derbisİ

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