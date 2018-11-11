THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

108 TL ceza yeyince çılgına döndü! Otomobilini ateşe verdi

Karabük’te jandarma ekiplerince kendisine kesilen 108 TL’lik trafik cezası nedeniyle adeta çılgına dönen sürücü otomobilini ateşe verdi.

11 Kasım 2018 Pazar 08:25
108 TL ceza yeyince çılgına döndü! Otomobilini ateşe verdi

Edinilen bilgiye göre, olay Karabük-Yenice karayolu Jandarma yol arama ve kontrol noktasında meydana geldi. Jandarma ekiplerince yapılan trafik kontrolü sırasında ekipler 78 AS 012 plakalı otomobili durdu. Jandarma ekiplerince otomobilin farlarında sıkıntı olduğunu tespit etmesi üzerine sürücü Sami A.’ya (41) 108 TL para cezası kesti.

“Geri gelip aracını ateşe verdi”

Kesilen ceza sonrası kontrol noktasından otomobili ile ayrılan sürücü Sami A. yaklaşık yarım saat sonra tekrardan kontrol noktasına geri geldi.  Yaşananların güvenlik kamerasına yansıdığı olayda aracından inen sürücü kendisine ceza kesen Jandarma ekiplerine tepki göstererek, otomobilin içine döktüğü benzinle otomobilini biranda ateşe verdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince alev topuna dönen otomobil söndürüldü.  108 TL’lik cezaya kızarak otomobilini benzin dökerek yakan sürücü Sami A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 08:25
  1. Karabük
  2. otomobil

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emekliye 4 aylık zam müjdesi!
    1. Emekliye 4 aylık zam müjdesi!
    2. ABD 5 bin teröristi mezun etti!
    3. 108 TL ceza yeyince çılgına döndü!
    4. Günün âyet ve hadisi
    5. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe..
    6. Türkiye'den işgalci İsrail'e çok sert..
    7. Tatlıses’i dolandırdırmıştı! O FETÖ'cü..
    8. Lise öğrencisi vahşice öldürüldü
    9. İstanbul’da eski koca dehşeti! 2 ölü
    10. Emniyete göre Kaşıkçı'nın cesedi orada!
    11. CHP'li Öztürk Yılmaz CIA ile ne konuştu?
    12. Trump'tan tepki çeken hareket! Olay oldu
    13. ÖSO Fırat’ın doğusu için hazırlanıyor
    14. Muhammed bin Zayid, Kral Selman ile..
    15. Kayserispor'dan tepki! "Galatasaray'a..
    16. 2002 Dünya Kupası'ndaki efsane maçı..
    17. 85 yaşındaki alzaymır hastası kadın..
    18. Koca ülke bir tüccarla böyle Müslüman..
    19. Isparta'dan çok acı haber! Feci..
    20. Ertuğrul Bey'e büyük ihanet
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!