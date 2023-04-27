106 yıllık dev firma satışa çıktı! Yüzlerce bayisi vardı
Almanya’nın ısınma sistemleri üreticisi olan Türkiye’de de bayileri bulunan Viessmann satılıyor.
Isınma sistemleri üreticisi Viessmann satılıyor. 106 yıllık geçmişiyle Almanya'nın en köklü firmalarından biri olan Viessmann'ı Amerikan Carrier Global şirketinin 11 milyar euro'ya satın almak istediği bildirildi.
Viessmann'ın soğutma teknolojisi bölümünün satış kapsamının dışında tutulduğu açıklandı. Aile şirketi olan Viessman'ın 14 bin 500 çalışanı, 12 ülkede üretim tesisleri ve dünya çapında 120 satış ofisi bulunuyor.
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