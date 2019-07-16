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106 yaşında demokrasi nöbetine katıldı

Kahramanmaraş’ta yaşayan 106 yaşındaki Zeynep Bekereci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne katıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 00:44
106 yaşında demokrasi nöbetine katıldı

Kahramanmaraş’ta yaşayan 106 yaşındaki Zeynep Bekereci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne katıldı.



Oğlu ve geliniyle birlikte demokrasi meydanına gelen yaşlı kadın, elindeki Türk bayrağını sallayarak sevincini gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü öğrenilen Bekereci, Erdoğan için elini açıp dua etti. Annesiyle birlikte 3 yıldır demokrasi nöbetlerine katıldıklarını söyleyen Nadir Bekereci, 0’dan 106 yaşına kadar nöbette olduklarını ve bu ülkeyi böldürtmeyeceklerini belirtti.



Erdoğan’a dua eden Bekereci, “Biz her yıl demokrasi nöbetine kesintisiz katılıyoruz ve annem de Cumhurbaşkanı ile görüştü. Cumhurbaşkanımız ilk seçildiğinde de annem para yardımı yapmıştı. Bu ülke için 7’den 70 yaşa değilde, 0’dan 106 yaşa kadar biz nöbetteyiz. Allah’ın izniyle bu ülkeyi kimseye böldürtmeyiz. Hayırlısıyla bu nöbeti her yıl tutacağız inşallah. Allah’ım Cumhurbaşkanımıza zarar ziyan vermesin. Bu ülkeyi böldürtmesin ve Allah FETÖ’nün belasını versin inşallah” diye konuştu.



106 yaşındaki Zeynep Bekereci ise, “Ben nöbete geldim. Tayyip Erdoğan’a bir ton dua ediyorum. Allah ona zarar vermesin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 00:44
  1. doğa

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