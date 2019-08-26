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105'lik nine düğünde bastonuyla halay çekti

Sivas'ın Gölova ilçesinde komşusunun düğününde elindeki bastonu bırakmadan halay çeken 105 yaşındaki nine, ilgi odağı oldu

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:45
105'lik nine düğünde bastonuyla halay çekti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk ve 27 torun sahibi Sabayi Öz (105), komşusunun düğününde bastonuyla halay çekti.

Komşuları Dilek ve Selami Perçi'nin, Gölova Öğretmenevi'nde düzenlenen düğün törenine katılan Öz, yöresel ses sanatçısı Harun Kaya'nın seslendirdiği bir oyun havası sırasında sahneye çıktı.

Halay başındaki sanatçının elinden tutan Öz'ün elindeki bastonunu da bırakmayarak halay çekmesi salondaki davetlilerden uzun süre alkış aldı.

Gölova İl Genel Meclis Üyesi İlyas Vahapoğlu'nun cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler beğeni topladı.

Vahapoğlu, düğün sonunda eline öptüğü nineyi performansından dolayı kutladı.



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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:45
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