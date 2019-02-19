105'lik nine Beştepe'ye gidiyor! Erdoğan uçağa bindiğinde... 105 yaşındaki Hanife nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Beştepe'ye gidecek. Hanife nine, Erdoğan her uçağa bindiğinde ona dualar ettiğini söylüyor.

105 yaşındaki Hanife Pekdemir, Başkan Erdoğan'ın davetiyle Külliye'ye gidecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılını Yaşlılar Yılı olarak ilan etmişti. Türkiye'nin dört bir yanından Külliye'ye davet edilen isimler arasında bulunan Hanife Nine Başkan Erdoğan için, "Millet için her yerde" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan uçağa bindiğinde dualar ettiğini dile getiren Hanife Nine, "Allah başımızdan eksik etmesin, kötülerden korusun" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.