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105 yaylanın merkezindeki yaylaya kültür müzesi kurulacak

Gümüşhane’de 105 yaylanın merkezinde bulunan 2 bin 140 metre rakımdaki Taşköprü yaylasında Kültür Müzesi kurulması için harekete geçildi.

21 Nisan 2019 Pazar 10:07
105 yaylanın merkezindeki yaylaya kültür müzesi kurulacak

Gümüşhane’de 105 yaylanın merkezinde bulunan 2 bin 140 metre rakımdaki Taşköprü yaylasında Kültür Müzesi kurulması için harekete geçildi.


Osmanlı-Rus savaşı döneminden kalma çok sayıda siper ve şehitliğin yer aldığı bölgede bulunan savaş aletleri ile dönemin giyim ve ev eşyalarından oluşan mini sergi 4. Ekoturizm Sempozyumunda görücüye çıkarıldı.


Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yağmurdere vadisi Çorak köyü sınırlarında yer alan ve etrafında Santa Antik Kenti, Çakırgöl Turizm Merkezi, Çataltepe şehitliği, İmera ve Krom Vadisi, Sümela Manastırı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel bölge bulunan Taşköprü yaylası rengarenk kır çiçekleri ve dağ çayırlarıyla kaplı alanlarıyla biliniyor.


Adını Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethe giderken yaptırdığı rivayet edildiği köprüden alan yayla ayrıca Ksenophon’un Anabisis adlı eserinde geçen Onbinler Göçü güzergahında denizi gördükleri Thakes tepesi de yer alıyor.


Yaylada özel sektöre ait 200 yatak kapasiteli 5 otel, 6 bungalow tipi ev bulunurken, tipik bir kır kasabası görünümündeki yaylada uzun yıllardan beri tesis işletmeciliği yapan Mustafa Akgül, yolların kesişme noktasındaki Taşköprü Yaylasında kültür müzesi açmayı planladıklarını söyledi.


Sempozyum için Taşköprü yaylasında savaşta kullanılan malzemeler ile eskiden kullanılan malzemeleri getirdiklerini kaydeden Akgül, “Çarıklar var, 1900’lü yıllarda ayakkabı çıkmadan önce kullanılan giyecek. Kılıç, kama, kara lamba, idare lambası, gaz lambası, el bombası, top mermisi gibi o dönemdeki savaşta kullanılan tüm malzemeleri sergiliyoruz.Bunların tamamı Taşköprü bölgesinde bulunan ve kullanılan malzemeler” dedi.


Taşköprü yaylasının tarihi ipek yolunun güzergahında bulunan bir yayla olduğunu ve ismini de Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’un fethine giderken yaptırdığı rivayet edilen bir köprüden aldığını kaydeden Akgül, “O bölgede Osmanlı-Rus savaşı yaşandığı için bu ürünlerin çoğu o bölgede çıkan eşyalar. Taşköprü yaylasında müze açma çalışmamız var. Buraya getirdiklerimiz ürünlerin sadece bir kısmı. Nasip olursa Taşköprü yaylasına kültür müzesi açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 10:07
  1. kültür
  2. sergi

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