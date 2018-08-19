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105 yaşında üniversite diploması aldı

ABD'de 105 yaşındaki emekli asker, mezuniyet törenini kaçırdığı için 1935'te alamadığı diplomasını 83 yıllık bekleyişin ardından aldı.

19 Ağustos 2018 Pazar 08:34
105 yaşında üniversite diploması aldı

ABD basınındaki haberlere göre, İkinci Dünya Savaşı ve Kore Savaşı'nda ABD donanması için çalışan 105 yaşındaki Bill Vogt, 83 yıllık bekleyişin ardından diplomasına kavuştu.

Vogt için San Diego Üniversitesi kampüsünde bir tören düzenlendi.

Üniversite yetkilileri Vogt'un, üniversitenin öğretmen okulu olduğu zamanlardan hayatta kalan tek mezun olabileceğini belirtti.

Vogt'un öğrenimine 1931'de okulun işletme bölümünde başladığı, okuldan mezun olduktan sonra iş ararken mezuniyet törenine katılamadığı için diplomasını alamadığı kaydedildi. 

Daha sonra ABD Donanması'na giren Vogt'un, İkinci Dünya Savaşı ve Kore Savaşlarına katıldığı, ardından Pentagon'da bir süre çalıştıktan sonra emekli olduğu belirtildi. 

Bir süre okul müdürlüğü de yapan Vogt, mayıs ayında San Diego Mezunlar Derneğine katıldığını, okul yetkililerinin, kayıtlara ulaşarak mezuniyet bilgilerini tespit ettiğini ifade etti.  

Vogt, kendisi için 1935 yılındakilere benzetilerek hazırlanan diplomasını gururla evinin duvarına asacağını dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 08:34
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