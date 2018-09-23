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105 bin kişi ismini soyismini değiştirdi!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün, geçen sene Aralık ayında başlattığı mahkeme kararı aranmaksızın bir kereye mahsus ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesine olanak sağlayan uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

23 Eylül 2018 Pazar 09:48
105 bin kişi ismini soyismini değiştirdi!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün, geçen yıl Aralık ayında başlattığı mahkeme kararı aranmaksızın bir kereye mahsus ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesine olanak sağlayan uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Uygulama başladığı günden bugüne Türkiye genelinde 30 bin 344 kişi ismini, 75 bin 248 kişi de soyadını düzeltti.

Ad ve soyadı değişikliğinde en fazla talep İstanbul’dan gelirken, uygulamaya kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınlar en çok 'Rabiye' ismini, erkek de 'Ümüt' ismini değiştirdi. Koyun, Çakal, Deli, Çoşkun, Satılmış, Uğuz da en çok değiştirilen soyadları oldu.

Mahkeme kararı aranmaksızın düzeltme yaptırıldı

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Nüfus Hizmetleri Kanunu’nunda yapılan bu değişiklikle Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecekti.

105 bin kişi ismini veya soyadını değiştirdi

2017 Aralık ayında başlayan uygulamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ülke genelinde il ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında 30 bin 344 kişi ismini, 75 bin 248 kişi de soyadını düzeltti. İsim düzeltme talebi en fazla 7 bin 501 kişi ile Marmara Bölgesi'nden geldi. Marmara’yı 5 bin 671 kişi ile İç Anadolu, 3 bin 852 kişi ile Akdeniz, 3 bin 573 kişi ile Güneydoğu Anadolu, 3 bin 389 kişi ile Doğu Anadolu, 3 bin 295 kişi ile Ege, 3 bin 63 kişi ile Karadeniz bölgeleri takip etti.

En çok isim değiştirme İstanbul'da

İl bazında bakıldığında en çok ad düzeltmesi İstanbul’da yapıldı. İstanbul’da 4 bin 318 kişi ismini düzeltirken, İstanbul’u 2 bin 177 kişi ile Ankara, bin 368 kişi ile İzmir, 952 kişi ile Diyarbakır, 888 kişi ile Kayseri, 837 kişi ile Kocaeli, 792 kişi ile Antalya, 768 kişi ile Bursa, 746 kişi ile Konya izledi.

Koyun Çakal Deli gibi soyadlarına veda ettiler

Bugüne kadar 75 bin 248 kişinin soyadını değiştirdiği uygulamada Koyun, Çakal, Deli, Çoşkun, Satılmış, Uğuz, İşik, Çıplak, Çinar, Dana, Kör, Ördek en fazla değiştirilen soyadları oldu. Ad düzeltmesi gibi en fazla soyadı düzeltme talebi de 10 bin 802 kişi ile İstanbul’dan geldi. Ankara’da 4 bin 939 kişi, Kayseri’de 2 bin 688 kişi, Şanlıurfa’da 2 bin 571 kişi, Diyarbakır’da 2 bin 538 kişi, Kahramanmaraş’ta 2 bin 509 kişi, Gaziantep’te 2 bin 500 kişi, İzmir’de 2 bin 462 kişi, Bursa’da 2 bin 159 kişi, Kocaeli’nde 2 bin 25 kişi, Van’da bin 853 kişi soyadını düzeltti.

Kadınlar 'Rabiye' erkekler ise 'Ümüt' ismini düzelttirdi

Kadınlarda en çok düzeltilmesi istenen isim 'Rabiye' olurken, erkeklerde ise 'Ümüt' oldu. 249 kadın 'Rabiye' ismini, 197 erkek de 'Ümüt' ismini değiştirdi. "Hava, Esma, Sade, Sümeyya, Küpra, Firdes, Meyrem, Hadice, Mehriban, Buşra" en çok değişen diğer kadın isimleri olurken, "Yunis, Memet, Abubekir, Serdal, Zekeriye, Çoşkun, Gökan, Ferat, Kazim, Salahattin" isimleri de en çok değiştirilen erkek isimleri oldu.

"Uygulama 2019 yılı sonuna kadar devam edecek"

Ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlarını değiştirmek isteyenler bulunduğu yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar ise kabul edilmiyor. Yurt dışında bulunanlar ad ve soyadı değişikliğine ilişkin talepleri için dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor. Uygulama sayesinde, mahkemelerin üzerindeki isim ve soyadının düzeltilmesine yönelik iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçler de kısaltıldı. Ad ve soyadındaki yazım ve imla yanlışları il ve ilçe idare kurulu kararıyla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 2019 yılı sonuna kadar devam edecek.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 09:48
  1. Van
  2. Şanlıurfa
  3. Kahramanmaraş
  4. Konya
  5. Kocaeli
  6. Kayseri
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Gaziantep
  10. Diyarbakır
  11. Bursa
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. İçişleri
  15. nüfus
  16. isim değiştirme
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